Hatay'da yıkılan bin 759 binanın 975'i ruhsatsız çıktı

Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol, 6 Şubat depreminde yıkılan bin 759 binanın 975'nin ruhsatsız olduğunu aktardı

Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili soruşturmalara ilişkin bilgi verdi. Çelikkol, "Vefat olayı gerçekleşen 1759 bina tespit edilmiş olup, Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturmaları devam etmektedir. Soruşturmaya konu deprem dosyalarından 975 binanın ruhsatsız yapı olduğu tespit edilmiştir" dedi.

Hatay Adliyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen Medya İletişim Bürosu Koordinasyon Toplantısı'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çelikkol, deprem soruşturmaları kapsamında Hatay merkezde ölümlü tüm binaların inceleme ve tespit işlemlerinin tamamlandığını söyledi.

Çelikkol, Antakya ve Defne ilçelerinde yıkılan binalardaki yapım kusurlarıyla ilgili 113 kişinin tutuklandığını açıkladı.

"Deprem Suçları Soruşturma Bürosu'nda 22 bin 581 soruşturma dosyası açılmıştır" diyen Çelikkol, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yapılan inceleme ve tespitler sonucunda bunlar bina bazlı değerlendirilerek, birleştirme sonucu bu dosyalar 3 bin 522 dosyaya dönüştürülmüştür.

