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Alper Gezeravcı dünyaya dönüyor

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Alper Gezeravcı dünyaya dönüyor
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Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, 2 haftalık uzay görevini tamamladı.
Gezeravcı, bugün Türkiye saatiyle 14.00’te Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan (ISS) ayrılacak.
Gezeravcı ve diğer 3 astronot için Uluslararası Uzay İstasyonu’nda veda töreni düzenlendi.
Alper Gezeravcı, 14 günlük uzay görevi sırasında 13 deney gerçekleştirdi. Gezeravcı sosyal medya mesajında, “Uzayda yaptığım deneyler, Dünya’nın sınırsız güzelliklerini anlamamıza yardımcı oluyor. Attığımız her bir adım Dünyamızın geleceği için.” ifadelerini kullandı.
DÜNYA’YA GERİ DÖNÜŞ NASIL OLACAK?
Gezeravcı ve beraberindeki 3 astronot, Uzay istasyonuna kenetli halde 14 gündür kendilerini bekleyen Dragon kapsülüne geçecek. Gezeravcı ve ekibinin bugün Türkiye saatiyle 14.00'te ISS’den ayrılması bekleniyor.
Dünyaya dönüş yolculuğu ise 12 saat sürecek.
Kapıların kapatılmasının ardından, uzay istasyonundan ayrılacak kapsül daha sonra kontrollü olarak yavaşlayıp dönüşe geçecek. Atmosfere girişi sırasında saatte 27 bin kilometre hızla ilerliyor olacak.
Ses hızının 20 katını aşan bu süratte, kapsülün dış katmanındaki sıcaklık 7 bin derecenin üzerine çıkıyor. Bu sıcaklığa karşı Space X, PICA denen ısı kalkanını kullanıyor.
Atmosfere girişin ardından sürtünmenin etkisiyle yavaşlayan Dragon Kapsülü paraşütlerin açılmasının ardından iniş yapacak.
Planlı inişin, ABD’nin Florida eyaletinin doğusundaki Atlas Okyanusu ve batısındaki Meksika Körfezi’nde bulunan 7 potansiyel iniş noktasından birine yapılması bekleniyor.
 
 
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