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Halk, depremdeki kayıplardan hükümeti sorumlu tutuyor

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MetroPOLL Araştırma vatandaşlara önce "Depremdeki kayıplardan en çok kim sorumlu", sonra da "Seçimde kime oy vereceksiniz" diye sordu. İşte verilen yanıtlar...

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Halk, depremdeki kayıplardan hükümeti sorumlu tutuyor
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Türkiye’de MetroPOLL Araştırma’dan dikkat çeken anket… 28 ilde 2 bin 118 kişiye “'Sizce depremdeki kayıplardan en çok kim sorumludur?” diye soruldu.
Katılımcıların yüzde 35.4’ü hükümeti, yüzde 15.4’ü belediyeleri, yüzde 26.9’u müteahhitleri, yüzde 4.4’ü ise vatandaşları sorumlu tuttu.
Yüzde 12.9’u hepsini sorumlu görürken, “diğer” diyenlerin oranı ise yüzde 4.2 oldu.
“Müteahhitler suçlu” diyenlerin yüzde 46.2’si, “Belediyeler suçlu” diyenlerin yüzde 19.1’i, “Vatandaşlar suçlu” diyenlerin yüzde 7’si, “Hükümet suçlu” diyenlerin yüzde 6.4’ü AKP’ye oy vereceğini açıkladı.
“Hükümet suçlu” diyenlerin yüzde 60.4’ü, “Müteahhitler suçlu” diyenlerin yüzde 13’ü, “Belediyeler suçlu” diyenlerin yüzde 9.1, “Vatandaşlar suçlu” diyenlerin yüzde 3.3’ü CHP’ye oy vereceğini açıkladı.
“Hükümet suçlu” diyenlerin yüzde 62.8’i, “Belediyeler suçlu” diyenlerin yüzde 12.8’i, “Müteahhitler suçlu” diyenlerin yüzde 11.9’u, “Vatandaşlar suçlu” diyenlerin yüzde 2.3’ü İYİ Parti’ye oy vereceğini açıkladı.
Verilen yanıtların “Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna göre dağılımı ise şöyle oldu.
 
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