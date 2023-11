“Hakkınızı helal edin, batıyoruz"

Zonguldak'taki limandan çıktıktan sonra mendireğe çarparak batan "Kafkametler" adlı geminin kayıp 11 personelini arama çalışmaları, 3 gündür devam ediyor. Geminin telsizcisinin olay anında ailesine "Hakkınızı helal edin gemi karaya oturdu. Batıyoruz" şeklinde mesaj gönderdiği ortaya çıktı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde limanın hemen dışında fırtınaya yakalanan ve irtibat kesilen Kafkametler isimli kuru yük gemisini ve kayıp 11 personelini arama çalışmaları, 3 gündür devam ediyor. Hava şartlarının dönmesinin ardından ilk kez kayıp gemi sahil güvenliğe ait bot ve dalgıçlar tarafından aranmaya başlandı. Yapılan aramalarda ise kayıp geminin batığının yerinin belirlendiği öğrenildi. Ulaşılan gemi batığının iki parça halinde olduğu belirtildi. Kayıp gemi mürettebatını arama çalışmaları devam ederken mürettebatın yakınları ise gelecek umutlu haberi bekliyor. Geçen her dakika umutları azalan aileler, göz yaşları içerisinde yapılan arama çalışmalarını takip ediyor.Gemide telsizci olarak görev yapan ve kayıp olan mürettebattan Mustafa Nacar'ın kardeşi Ahmet Nacar, ağabeyinin en son babasına ''Hakkınızı helal edin gemi karaya oturdu. Batıyoruz'' yazılı mesaj gönderdiğini ifade etti. Mesajın ardından defalarca kez telefonla aramalarına rağmen ağabeyine ulaşamadıklarını anlatan Ahmet Nacar, ''Ağabeyim Mustafa sabah saat 10:09 sıralarında, babam Mehmet Nacar'ın telefonuna, 'Hakkınızı helal edin. Gemi karaya oturdu. Batıyoruz' yazılı mesaj atmış. Ondan sonra iletişimimiz koptu. Defalarca kez telefonla aradık ama ulaşamadık. Şu an elimiz kolumuz bağlı bekliyoruz. Hiçbir haber yok, bilgi yok'' diye konuştu.Baba Mustafa Nacar, halen kayıtlı olan mesajına bakarak göz yaşı dökerken oğlundan gelecek umutlu haberi bekliyor. Kayıp mürettebattan Mustafa Nacar'ın babasına yazdığı mesajda, yaşadıkları paniği de gösteren harf hataları dikkat çekerken mesajın alt kısmında ise baba Mehmet Nacar'ın oğluna ulaşmak için yaptığı ve cevap alamadığı çağrılar yer aldı.Kayıp geminin güverte sorumlusu Tamer Özer'in çocukları Atınç ve Alper Özer de mendirekte çalışmaları takip ederek, umutla gelecek haber bekliyor.Atınç Özer ise 'Ben sabah sabah 08:42 gibi babamın telefonu aradım babamı. Çalıyordu. Sonra saat 10:30-11:00 gibi aradım telefonuna ulaşamadım. O aralarda muhtemelen boğulma, panik anları vardı herhalde. Sonra iletişimiz kesildi. Babam güverte sorumlusuydu. Ereğliliydi' dedi.Gemi batığına ulaşıldığı yönünde bilgi geldiğini de belirten Atınç Özer, ''Geminin en son çarptığı mendireğin orada gemi batığı tespit edildi deniyor ama şu an resmi bir açıklama olmadı'' ifadelerini kullandı.Öte yandan fırtınada ikiye bölünerek, her iki parçası karaya oturan Pallada isimli kuru yük gemisinin çevresinde güvenlik tedbirleri alınırken, gemi personeli ise halat yardımıyla çıktığı gemideki bazı elektronik parçaları ve mürettebatın eşyalarını aldı. Valiz ve çantalar, gemiden bağlandığı halat yardımıyla indirildi.