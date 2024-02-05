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Gaziantep'te polis helikopteri düştü: 2 pilot şehit

Gaziantep'te bir polis helikopteri kırıma uğradı. Olayda Pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen ile Sözleşmeli pilot Levent Öztürk şehit oldu. Bir teknisyen de yaralandı

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Gaziantep'te polis helikopteri düştü: 2 pilot şehit
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Gaziantep'e gitmek üzere önceki gece Hatay'dan havalanan Emniyet Genel Müdürlüğü envanterine kayıtlı EM708 kuyruk numaralı helikopter ile Nurdağı ilçesi Kartal Köyü yakınlarında saat 22.49'da temas kesildi.
Helikopter ile en son temas edilen bölgeye arama-kurtarma, UMKE, AFAD ve jandarma ile sağlık ekipleri sevk edildi.
Kırıma uğrayan helikoptere ulaşan ekipler, Pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen ile Sözleşmeli Pilot Levent Öztürk'ün şehit olduğunu belirledi.
Yaralı olarak ulaşılan helikopter teknisyeni ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.
Helikopterin düşüş nedeni yapılacak incelemenin ardından belli olacak.
 
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