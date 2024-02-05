Trafik kazasında ağır yaralı Ayşe Beştemür Çelik hayatını kaybetti

Gazimağusa-Karpaz ana yolunda 29 Ocak’ta meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 51 yaşındaki Ayşe Beştemür Çelik, tedavi gördüğü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde dün hayatını kaybetti.

Bu vakayla, 2024'teki trafik kazalarında ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, Ayşe Beştemür Çelik yolcusu olduğu araç, Gazimağusa-Karpaz ana yolunun 10-11. kilometreleri arasında kaza yapmıştı.

Kazada, ML 053 plakalı aracın sürücüsü Mehmet Çelik (E-78) Karpaz istikametinden Gazimağusa istikametine seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu şeridini muhafaza etmeyerek emniyet şeridine geçmesi sonucu, o esnada yolun solunda emniyet şeridi içerisinde durmakta olan Osman Batular (E-51) yönetimindeki RHA 4124 plakalı aracın sağ arka kısmına çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan ML 053 plakalı araç, sol ön kısmı ile RHA 4124 plakalı aracın sağ yan kısmına da çarpmıştı.

Kaza sonucu yaralanan ML 053 plakalı araç sürücüsü Mehmet Çelik ve araçtaki yolcu Ayşe Çelik (K-51) ile RHA 4124 plakalı araçtaki yolcu Hasan Kurt (E-48) Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı.

Mehmet Çelik ve Hasan Kurt taburcu olurken, kazada ağır yaralanan Ayşe Beştemür Çelik ise Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek, Yoğun Bakım Servisinde müşahede altına alınmıştı.

