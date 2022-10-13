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“Feyzioğlu KKTC’ye uygun”

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TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Metin Feyzioğlu'nun TC Lefkoşa Büyükelçisi olarak atanmasıyla ilgili “Feyzioğlu'nun başarılı olacağını düşünüyorum. Oraya uygun” dedi

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“Feyzioğlu KKTC’ye uygun”
 
 
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,  Türkiye Barolar Birliği Eski Başkanı Metin Feyzioğlu'nun Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi olarak atanmasını değerlendirdi.
Türkiye'de yayın yapan Tvnet'te konuya ilişkin soruyu yanıtlayan Çavuşoğlu, şunları söyledi:
 "Bizim için dışarıdan içeriden fark etmez. Daha önceki dönemlerde de oluyordu. Şimdi ki dönemlerde de olur. Bunlar gayet doğal. Bunu başka yere çekmenin de hiç bir anlamı yok. Gayet isabetli isimler. Yanlış hata olursa da gerekeni yapıyoruz zaten. Uyarılarımız olur, geri çekme imkanımız var. Hukuk lazım, teknik müzakereler de var. Ama Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilişkileri de var. O nedenle sayın Feyzioğlu'nun burada başarılı olacağını ben düşünüyorum. Oraya uygun. Yani biz kişiye göre görev değil de göreve göre uygun arkadaş bulmaya çalışıyoruz."
Metin Feyzioğlu, görev süresi dolan Ali Murat Başçeri'nin yerine 6 Ekim'de Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği'ne atanmıştı. Feyzioğlu'nun yakın zamanda görevi teslim alması bekleniyor.
 
 
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