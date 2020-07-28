banner411
banner69
Haspolat farklı başladı
Haspolat farklı başladı
263 0
Cinayet mi? hak mı?
Cinayet mi? hak mı?
22 0
 
Palm Beach Hotel’de önlemler harfiyen uygulanıyor
Palm Beach Hotel’de önlemler harfiyen uygulanıyor
120 0
Gençlik Gücü ile Memorial Hastaneleri anlaştı
Gençlik Gücü ile Memorial Hastaneleri anlaştı
150 0
40 0
Club Q’dan Gazapizm geçti
Club Q’dan Gazapizm geçti
64 0
Kırıkkale hedefe odaklandı
Kırıkkale hedefe odaklandı
61 0
banner460

Eşini ısıran köpeği öldürdü

banner27

İstanbul Sarıyer'de bir kişi eşini diz kapağından ısıran köpeği silahla vurarak öldürdü. Eşini hastaneye götüren şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Eşini ısıran köpeği öldürdü

 

 

 Olay, dün saat 19.00 sıralarında Sarıyer Yeniköy Mahallesi Özgürlük Sokak'ta bulunan lüks villanın önünde meydana geldi.

 

İddiaya göre, Can Özula isimli kişiye ait olan Alman Kurdu cinsi "Nero" isimli köpek, sokaktan geçen Ş.E.'yi diz kapağından ısırdı.

Köpeğin ısırdığı kadın, acıyla kocası A.E.'ye seslendi. Eşinin yanına gelen A.E, silahla köpeğe ateş etti. Başına isabet eden kurşunla köpek ölürken A.E., eşi E.A'yı çevredeki bir hastaneye götürdü.

Eşini ısıran köpeği öldürdü

Çevredekiler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede incelemede bulundu.

Köpeğin bakıcısı ise polis ekiplerine ifade verirken gözyaşlarını tutamadı. A.E.'yi gözaltına alan polisin olay ilgili çalışması sürüyor.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.