Akçaylı avcılar derneklerini faaliyete koydu

Güzelyurt bölgesi köylerinden Akçay’da uzun bir süreden beridir avcıların kurmaya çalıştığı ve 22 Temmuz 2020 tarihinde tescillenen "Alpay Kamburca Akçay Avcılık ve Atıcılık Derneği"nin ilk genel kurulu 27 Temmuz Pazartesi akşamı Akçay Sosyal Etkinlik Merkezinde gerçekleştirildi. Yapılan toplantı sonucunda Alpay Kamburca Akçay Avcılık Atıcılık Derneği yönetim kurulu belirlendi.
Genel kurulda Alpay Kamburca Akçay Avcılık Atıcılık Derneği başkanlığına Yıldırım Kargılı getirildi.
Alpay Kamburca Akçay Avcılık Atıcılık Derneği yönetim kurulu şöyle oluştu:
Başkan:Yıldırım Kargılı
Asbaşkan:Hüseyin Kargılı
Genel Sekreter:Mertkan Kamburca
Mali İşler Sorumlusu:Görkem Korbay
Malzeme Sorumlusu:İsmail Günsaya
Atıcılık Sorumlusu:Halil Şaban
Zararlılarla Mücadele ve Koruma Sorumlusu (Av Koruma):Ali Kamburca
Lokal Sorumlusu:Hilmi Erge
Müsabaka Sorumlusu:Semih Erki
Eğitim ve Dış İlişkiler Sorumlusu:Mülayim Bolay
Avcılık Sorumlusu:İbrahim Kızılyürek
Balıkçılık Sorumlusu:Mehmet Usta
Proje ve Araştırma Sorumlusu:Mustafa Kızılyürek
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