Erdoğan-Miçotakis görüşmesi olumlu geçti

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis arasındaki görüşmede, iki liderin, son aylarda ikili ilişkilerde oluşan olumlu iklimin süreklilik ve tutarlılık arz etmesinin her iki ülkenin de yararına olduğu hususunda mutabık kaldığı, Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin bir sonraki toplantısının Selanik'te düzenlenmesi konusunda anlaştığı bildirildi.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis arasında Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin bildiriye yer verildi.

Bildiride, Erdoğan ve Miçotakis'in, Türkiye ve Yunanistan'ın Dışişleri Bakanlarının da katılımıyla bir araya geldiği hatırlatılarak, görüşmenin iyi bir atmosferde gerçekleştiği belirtildi.

Erdoğan ve Miçotakis'in, son aylarda ikili ilişkilerde oluşan olumlu iklimin süreklilik ve tutarlılık arz etmesinin her iki ülkenin de yararına olduğu hususunda mutabık kaldıkları aktarılan bildiride, şunlar kaydedildi:

"Bu amaçla taraflar, ikili ilişkileri, önümüzdeki dönemde olumlu ivme üzerine inşa etme ve iki ülke arasında çoklu iletişim kanallarını harekete geçirme konusunda mutabakata varmışlardır. İki lider, Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin bir sonraki toplantısının sonbaharda Selanik'te düzenlenmesi konusunda anlaşmışlar, iki Dışişleri Bakanını süreçlere rehberlik etmek ve ilerleme hakkında rapor vermekle görevlendirmişlerdir.

İki lider, Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin iyileşmesini sağlayacak güven ortamının ve koşulların oluşturulması amacıyla her düzeyde daha sık temaslarda bulunulması niyetlerini vurgulamışlardır."