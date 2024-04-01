banner913
banner932
KTAMS’ın Mecliste başlattığı grev devam ediyor
KTAMS’ın Mecliste başlattığı grev devam ediyor
9 0
Türkiye yerel seçimlerinde zafer CHP’nin
Türkiye yerel seçimlerinde zafer CHP’nin
17 0
 
Asgari ücret zamlarla eriyip gitti!
Asgari ücret zamlarla eriyip gitti!
52 0
Gençlerin inadı inat
Gençlerin inadı inat
19 0
Hentbol Federasyon Kupası finalistleri UKÜ ve Esentepe
Hentbol Federasyon Kupası finalistleri UKÜ ve Esentepe
22 0
Rumların sağlık ve DNA haritası hazırlanıyor
Rumların sağlık ve DNA haritası hazırlanıyor
27 0
Sevenlerini yasa boğdu
Sevenlerini yasa boğdu
746 0
banner1012

Erdal Beşikçioğlu'ndan yerel seçimde büyük sürpriz

banner1020

banner974
Erdal Beşikçioğlu'ndan yerel seçimde büyük sürpriz
banner971
CHP Etimesgut Belediye Başkan adayı sanatçı Erdal Beşikçioğlu, seçimi büyük farkla önde tamamaladı.
31 Mart 2024 tarihinde yapılan kritik yerel seçimlerde en merak edilen isimlerden biri CHP Etimesgut Belediye Başkan adayı sanatçı Erdal Beşikçioğlu olmuştu.
'Behzat Ç.' rolüyle izleyicilerin hafızasında yer edinen sanatçı Erdal Beşikçioğlu, yüzde 53,16 oy oranıyla seçimi önde tamamladı. Beşikçioğlu'nun en yakın rakibi ise MHP'li Enver Demirel. MHP'li adayın oy oranı %34,25. 
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.