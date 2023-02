Enkaz altında birbirlerine sarılmış halde bulundular

Kalp ameliyatı olan babasını görmek için Kahramanmaraş'a gelen Burak 35 yaşındaki Firik, göçük altında kalarak tüm ailesi ile birlikte can verdi. Ailenin cansız bedenleri, enkaz altında birbirlerine sarılmış halde bulundu

Kalp ameliyatı olan babasını görmek için Kahramanmaraş'a gelen ve ailesi ile birlikte göçük altında kalarak can veren 35 yaşındaki yazılım mühendisi Burak Firik'in hikayesi tüm dünyayı derinden etkiledi. ABD gazeteleri yaşanan drama geniş yer ayırırken ailenin cansız bedenlerinin enkaz altında birbirlerine sarılmış halde bulunduğu açıklandı.

ABD'li New York Post gazetesi dün New York’ta yaşayan ve Kahramanmaraş'taki depremde hayatını kaybeden yazılım mühendisi Burak Firik'in hikayesine geniş yer ayırdı.

Eşi Kimberly ve iki çocuğuyla birlikte kalp ameliyatı olan babasını ziyaret etmek için Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine gelen 35 yaşındaki Firik, göçük altında kalarak tüm ailesi ile birlikte can verdi.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE ANLATTI: BİR AİLE YOK OLDU

CNN yayınına katılan Kimberly'nin kız kardeşi Salma Salazar ailenin dramını gözyaşları içerisinde anlattı ve 12 saat ümitle beklemelerine rağmen kimsenin sağ çıkamadığını belirtti.

Depremde ablası Kimberly, eniştesi Burak Firik, 2 yaşındaki yeğeni Hamza, 1 yaşındaki yeğeni Bilal ve eniştesinin annesinin hayatını kaybettiğini söyleyen Salma, aileden tek kurtulanın kalp ameliyatı olan baba olduğunu belirtti.

CBC News ise 5 katlı apartmanın meydana gelen ikinci depremde çöktüğünü ve ailenin enkaz altında birbirlerine sarılmış halde bulunduklarını yazdı.