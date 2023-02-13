Mucize kurtuluşlar

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da enkaz altında kalan 7 aylık Hamza bebeğe, 140 saat sonra sağ ulaşıldı. Hatay'ın Antakya ilçesi Kışla Saray Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde yıkılan bir apartmanın enkazından ses geldiğini tespit eden ekipler, çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ekiplerin 140 saat sonra enkazdan kurtarmayı başardığı 7 aylık Hamza bebek, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hatay'ın Antakya ilçesinde depremde yıkılan binanın enkazında kalan kişi 149. saatte sağ çıkarıldı.

Depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nizip ilçesinde yıkılan bir binanın enkazından sarsıntının 146. saatinde bir çocuk yaralı olarak çıkarıldı.

Küçük kızın, deprem gecesi teyzesinin evine misafirliğe geldiği, ailesine de "Yarın kar tatili var, burada kalmak istiyorum" dediği öğrenildi.

Depremin 150. saatinde, Hatay’da devam eden arama kurtarma çalışmaları kapsamında, enkaz altında kalan bir kız çocuğu, bir kadın ve anne ile küçük oğlu olmak üzere toplam dört kişi kurtarıldı.

Depremin 150. saatinde, Hatay'ın Defne ilçesinde enkaz altında kalan bir kadına da sağ ulaşıldı.

Hatay'da, arama kurtarma ekipleri, depremin 150. saatinde anne ile küçük oğlunu da enkazdan kurtardı.

Depremlerden 152 saat sonra Adıyaman'da iki kardeş yaralı olarak kurtarıldı.

Enkazın altından 22 yaşındaki Rabia Kırmızı'nın sesi duyuldu. Yaklaşık 8 saatlik çalışmanın ardından ulaşılan genç kadın, depremin 152. saatinde enkazdan çıkarıldı.

Ekipler, yaklaşık yarım saat sonra ise Rabia'nın ablası 28 yaşındaki Elif Kırmızı'ya da ulaştı. Elif Kırmızı da ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Adıyaman'da depremin 152. saatinde Cumhuriyet Mahallesi Narlıkuyu Sitesi 8 katlı B bloğun çökmesi sonucu enkaz altında 7 yaşındaki bir çocuk yaralı kurtarıldı.

Depremlerin etkilediği Hatay'da, arama kurtarma ekipleri depremin 147. saatinde 10 yaşındaki bir kız çocuğunu enkazdan çıkardı.

Kentte ayrıca enkaz altında kalan hamile kadın ve 3 yaşındaki kızı, Rize Arama Kurtarma ekibi tarafından 137 saat sonra kurtarıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Hatay'ın Antakya ilçesinde, 23 yaşındaki zihinsel engelli Hüseyin Seferoğlu, depremin 155. saatinde enkazdan sağ çıkarıldı.

Öte yandan, El Salvador arama ve kurtarma ekipleri, enkaz altında kalan bir kadın ve çocuğu 150 saatin ardından kurtardı.

