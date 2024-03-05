Enflasyonda 15 ayın zirvesi

Türkiye'de TÜİK'e göre şubatta aylık enflasyon yüzde 4,53 olurken, yıllık enflasyon yüzde 67,07'ye yükseldi. ENAG ise aylık enflasyonu yüzde 4,32, yıllık enflasyonu yüzde 121,98 olarak hesapladı. Aylık veride TÜİK, ENAG'ı geçti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı. TÜFE'deki değişim 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 4,53, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 11,54, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,07 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 55,91 olarak gerçekleşti.

Yüzde 67,07'lik yıllık enflasyon, piyasa beklentilerini aşarken, son 15 ayın en yüksek enflasyonu olarak da kayıtlara geçti.

TÜİK, ocak ayında aylık enflasyonu yüzde 6,70, yıllık enflasyonu yüzde 64,86 açıklamıştı.

AA Finans anketinde ekonomistlerin şubat ayı için ortalama enflasyon beklentisi aylık yüzde 4,04, yıllık yüzde 66,30 olmuştu.

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), şubatta aylık enflasyonu yüzde 4,32, yıllık enflasyonu yüzde 121,98 olarak hesapladı. TÜİK'in şubattaki aylık enflasyonu, ENAG'ın üzerinde oldu.

TÜİK'e göre gıda enflasyonu şubatta aylık yüzde 8,25, yıllık yüzde 71,12 oldu.

EN FAZLA ARTIŞ LOKANTA VE OTELLERDE

TÜİK'e göre, bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 43,44 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 94,78 ile lokanta ve oteller oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde 0,20 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 12,76 ile eğitim oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 2024 yılı Şubat ayı itibarıyla, 12 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 6 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 125 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 4,23, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 11,37, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 70,31 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 60,96 olarak gerçekleşti.

ZAM ŞAMPİYONU EĞİTİM

Şubat ayında bir önceki aya göre en fazla artış gösteren temel başlık, yüzde 21,78 ile orta eğitim oldu.

Tereyağı yüzde 16,99'luk artışla ikinci, sebze yüzde 16,14'lük artışla üçüncü oldu.

TÜİK, Mayıs 2022'den bu yana enflasyon sepetindeki ürün ve hizmetlerin fiyatlarını ve fiyat değişimlerini sansürlüyor. Sadece bazı ürün ve hizmetlerin birleştirilmesiyle oluşturulan temel başlıklardaki endeks değişimi verisi yayımlanıyor.

