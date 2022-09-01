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Elazığ'da dev hortum

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Elazığ'da metrelerce yükseklikte aniden ortaya çıkan hortumun paniğe neden oldu

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Elazığ'da dev hortum

Edinilen bilgiye göre, Kovancılar ilçe çıkışı Elazığ yolunda aniden metrelerce yükseklikte hortum olayı yaşandı. Vatandaşlar tarafından cep telefonuna kaydedilen görüntülerde hortumun metrelerce yükseklikte olduğu görüldü. Yaklaşık 1 dakika süren doğa olayı daha sonra hortumun dağılmasıyla son buldu.

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