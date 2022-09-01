Elazığ'da dev hortum

Elazığ'da metrelerce yükseklikte aniden ortaya çıkan hortumun paniğe neden oldu

Edinilen bilgiye göre, Kovancılar ilçe çıkışı Elazığ yolunda aniden metrelerce yükseklikte hortum olayı yaşandı. Vatandaşlar tarafından cep telefonuna kaydedilen görüntülerde hortumun metrelerce yükseklikte olduğu görüldü. Yaklaşık 1 dakika süren doğa olayı daha sonra hortumun dağılmasıyla son buldu.