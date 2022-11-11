Ekrem İmamoğlu’ndan duruşma sonrası ilk açıklama

4 yıl 1 ay hapsi istenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, duruşma sonrası konuştu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın duruşması sonrası açıklama yaptı. Duruşmaya katılmayan İmamoğlu, cuma namazı çıkışı sonrası şunları söyledi:

İLGİNÇ BİR GÜN YAŞANDI

– Bugün saat 11.30 itibariyle hakkımda görülen dava süreci başladı. Ve sanıyorum 12'yi biraz geçe erteleme kararı verildi. Ama bugün çok ilginç bir gün yaşandığını düşünüyorum. Duruşma esnasında aldığım bilgiye göre ısrarlı bir biçimde mahkemenin hakiminin benim sözlerimin muhatabının sayın bakan (İçişleri Bakanı Süleyman Soylu) olduğunu ısrarlı bir biçimde dile getirmiştir.

– Bu ısrarlı tarife rağmen savcının en üst noktadan cezayla ilgili mütalaa bildirmesi ya da bir beyanda bulunması çok şaşırtıcıdır, üzücüdür. Yaşananlar ve bugüne kadar olanlar toplumun vicdanında bence yerini bulmuş, kararı verilmiştir. Ben toplumun vicdanına elbette sonsuz güveniyorum. Bu güvenceyi bana yaşatan özellikle Türkiyemizin insanları, İstanbulumuzun insanları, 2019'da bunu ispat etmiştir. Bugün de aynı noktadayım.

NET BERAAT BEKLERDİM

– Bugün elbette ki ben net olarak beraat beklerdim ve bu mahkemenin bugün sonlanmasını beklerdim. Yargı süreci devam ediyor. Mahkemeyle ilgili daha fazla bir beyanda bulunmak elbette istemiyorum. Ama son olarak şunu söyleyeyim. İçeride ettiğim duayı burada vatandaşlarımızın huzurunda etmekten geri durmayacağım: Allah memleketimizi ve memleketimizin insanlarını vicdan yoksunu ve ahlak yoksunu, adalet yoksunu insanların şerrinden korusun.

HERKESİN HUKUKA İHTİYACI VAR

– Özellikle ifade edeyim ki adaletsizliğe uğrayan, hukuksuzluğa uğrayan kim var ise hepsinin hakkında en yakın zamanda adalet ve hukuk yönünde kararlan verilsin. Herkesin hukuka, adalete ihtiyacı olduğunu unutmamamız gerekiyor. “Devletin dini adalettir” sözü çok kutsal. Çok önemli, çok özel. Ben her zaman duamı kendi adıma da da ederim. Derim ki; ‘Allah’ım ne olur kimseye adaletsiz bir kararı ya da bir süreci yaşatmayayım.' İnsanoğluyuz, eksiğimiz, hatamız olur ama gerçekten insanlara adaletli hizmet edebilmek bir devlet insanının temel sorumluluğudur.

SÜRECİ TAKİP EDECEĞİZ

- Hukuki süreçlerin bu kadar gündemi olumsuz anlamda meşgul etmesi, ülkemiz insanları ve özellikle gelecek nesil için çok çok sıkıntılı ortamlar yaratıyor. İnsanların ümitlerini, umutlarını kırıyor. Ama tekrar ifade edeyim ki en fazla umudu, en fazla ümidi gelecek adına ben yine de bu güzel ülkenin güzel insanlarında görüyorum. Hep birlikte bu adaletsiz ve hukuksuz uygulamaların olduğu günleri aşacağız.

– Bugün sonuçlansın ve beraat verilsin diye beklediğim bir ortamda erteleme kararı vermiştir. Süreci takip edeceğiz. Hukukçularımızla değerlendireceğiz. Umut ediyorum ki; açıkça ve net söyleyeyim ki ben yüce Türkiye Cumhuriyeti yargısına, adaletine güvenmek istiyorum.