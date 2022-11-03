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Ege’de göçmen faciası! Çok sayıda ölü ve kayıp var

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Göçmen faciasına bir yenisi daha eklendi... Ege'de düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 13'ü çocuk 20 kişi hayatını kaybetti, 30'un üzerinde de kayıp var

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Ege’de göçmen faciası! Çok sayıda ölü ve kayıp var

Ege Denizi’nde düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin Eğriboz Adası açıklarında batması sonucu 20 kişi hayatını kaybetti, 30’un üzerinde kişi kayboldu.

Yunan Devlet Ajansı AMNA’nın haberine göre, teknenin battığı bölgede toplam 20 ceset tespit edildi.

68 GÖÇMEN BULUNUYORDU

Kazadan kurtulanların ifadelerine göre, teknede 68 düzensiz göçmen bulunuyordu.

Mısır, Afganistan ve İranlı 12 kişi kurtarıldı, 30’un üzerinde düzensiz göçmene ise hâla ulaşılamadı.

Yunan basınında yer alan haberlere göre ölenlerden 13’ü çocuk. (AA)

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