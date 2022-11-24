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Düzce depreminin ardından toprakta kırılmalar oluştu

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Düzce'de dün gerçekleşen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından yüzeyde toprak kırılmalarının gerçekleştiği görüldü.

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Düzce depreminin ardından toprakta kırılmalar oluştu

 Düzce dün geceye 5,9'luk bir depremle uyandı. Deprem İstanbul, Zonguldak, Karbaük, Bolu ve Eskişehir gibi çevre illerden de hissedildi.


Düzce depreminin ardından toprakta kırılmalar oluştu - 2

Hasar tespit çalışmaları devam ederken merkeze bağlı Yayakbaşı köyünde yaklaşık 173 dönümlük merada yer alan göletin etrafında deprem sonrası toprak kırılmaları meydana geldi.


Düzce depreminin ardından toprakta kırılmalar oluştu - 3

Kırılmaların yaklaşık 10 santimetreye genişliğe kadar çıktığı görülürken bölgeye gelen deprem uzmanları da bu alanda incelemelerde bulundu.


Düzce depreminin ardından toprakta kırılmalar oluştu - 4

KÜLTÜR EVİ'NDE DE HASAR OLUŞTU

Merkeze bağlı Köprübaşı Ömerefendi köyünde bulunan Adige Kültür Evi'nde de hasar oluştu. Hasar alan bacanın düşmesi sonucu Kültür Evi'nin bir odasının tavanında yıkım meydana geldi.


Düzce depreminin ardından toprakta kırılmalar oluştu - 5

Bacanın düşmesi sonucu tavanda yıkım meydana geldiğini aktaran Adige Kültür Evi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Özmeç, "12 Kasım depremi tekrar yaşanmış oldu. Şiddetli depremdi, yıkımı ve ağır hasarı çok olmasa da etkisi derin oldu." dedi.


Düzce depreminin ardından toprakta kırılmalar oluştu - 6

"ÖNEMLİ OLAN DEPREME HAZIR OLABİLMEK"

Arazilerde kırılmalar oluştuğunu dile getiren Özmeç, depremin tekrar kendini hissettirdiğini ifade etti. " İzi çok büyük" diyen Özmeç, " Önemli olan depreme hazır olabilmek" ifadelerini kullandı.

 
 
 
 
Düzce depreminin ardından toprakta kırılmalar oluştu - 13
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