Doğum yapan eşini katletti

Mardin'de yaşanan vahşet adeta kan dondurdu... 19 Ocak'ta doğum yapan Vatfa Ecevit, önceki gün hastaneden taburcu olduktan sonra eşi Şiyar Ecevit tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü.

Mardin’in Artuklu ilçesi kırsal Dara Mahallesi’nde cuma günü kız çocuğu dünyaya getiren ve önceki gün taburcu edildikten sonra evde kocası Şiyar Ecevit tarafından bıçaklanarak öldürülen Vafta Ecevit, toprağa verildi. Dehşet düşüren olay, önceki akşam saatlerinde Artuklu ilçesine bağlı kırsal Dara Mahallesi’nde meydana geldi.

Cuma günü Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bir kız çocuğu dünyaya getiren Vatfa Ecevit önceki gün taburcu edildi.

Evine gelen Vatfa Ecevit, henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı eşi Şiyar Ecevit tarafından defalarca bıçaklanarak, ağır yaralandı. Olayın ardından Şiyar Ecevit, durumu yakınlarına haber verdi.

Eve gelen yakınları Vatfa Ecevit'i kanlar içerisinde görünce jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Şiyar Ecevit gözaltına alınırken, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Vatfa Ecevit, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Yapılan otopsi işlemlerinin ardından 2 çocuk annesi Vafta Ecevit’in cenazesi, kırsal Dara Mahallesi’nde yakınlarının gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Şiyar Ecevit ise adliyeye sevk edildi.

ARTUKLU'DA SON 1 AYDA İŞLENEN 2'NCİ KADIN CİNAYETİ'

Cenazeye katılan Mardin Baro Başkanı Avukat İsmail Elik, “Maalesef, baro emekçilerimizden bir kardeşimizin kız kardeşi tam 17 yerinden bıçaklanarak hunharca katledildi. Kadın henüz cuma günü doğum yapmış, muhtemelen adam madde bağımlısı ve madde kullanarak bu cinayeti gerçekleştirdi. Son bir ay içerisinde Artuklu’da işlenen 2’nci kadın cinayeti. Her geçen gün kadına yönelik cinayetlerin artması hepimizin sorumluluğudur. Artık kadın cinayetlerinin görmezden gelinmesi kabul edilebilir bir durum değildir. Bu şekilde devam ederse maalesef gün geçtikçe artmaya devam edecektir” dedi.

