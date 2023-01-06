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Demet Akalın’dan özel okul fiyatlarına gelen zamma isyan

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Demet Akalın’dan özel okul fiyatlarına gelen zamma isyan
Ünlü şarkıcı Demet Akalın, özel okul fiyatlarına gelen yüzde 65'lik zamma isyan etti.
Sosyal medya hesabından eğitimin parasız olması gerektiğini söyleyen Akalın, "Yakınımda devlet okulu olsa saniye düşünmem. Kitaplar bedava olsun. Yemin ediyorum harcanıyorum milletvekili olmam lazım" dedi.
Instagram hesabından bazı okulların fiyat listesi olduğu iddia edilen bir fotoğraf paylaşan Akalın, "Eğitim parasız olmalı. Bunlar özel okullar. Yakınımda devlet okulu olsa saniye düşünmem" dedi. Bir diğer paylaşımda okullardaki kitapların ücretsiz olması gerektiğini söyleyen Akalın, sözlerine şöyle devam etti: "Kitaplar bedava olsun. Yazmışlar 'Almanya'da zaten öyle' diye. Yemin ederim harcanıyorum milletvekili olmam lazım. Evet olmam lazım. Bakanlık zorda vekil olur."
 
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