Çavuşoğlu'ndan, Yunan mevkidaşına sert tepki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Yunan Mevkidaşı Dendias ile düzenlediği basın toplantısında, 'tarihi' olarak nitelendirilecek anlar yaşanırken, Dendias'ın Türkiye'yi Yunanistan'ın egemenlik haklarını ihlal etmekle suçlamasının ardından Çavuşoğlu söz aldı ve Yunan Bakan'a sert sözlerle tepki gösterdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'ya resmi ziyarette bulunan Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar:

''Yunanistan'la sorunların yapıcı diyalog yoluyla çözülebileceğine inanıyoruz. İki ülke arasındaki ilişkilerde oldu bitti ve provokatif söylemlerden uzak durulmalıdır. Her iki ülke içindeki azınlıkların huzur içinde olması bizlerin yararınadır, olumlu yansımaları olacaktır''

Nikos Dendias'ın konuşmasından öne çıkanlar:

''Türkiye'yle birlikte ekonomi alanında pozitif gündem oluşturabileceğimize inanıyoruz. Biz inanıyoruz ki komşu ülke olarak AB üyesi olmuş Türkiye'den çok fazla şey kazanabiliriz.

BASIN TOPLANTISINDA GERGİN ANLAR

Dendias, ''Öncelikle ortamı dinamitleyen söylem ve eylemlerden uzak durmamız gerekiyor. Türkiye ile Libya arasında imzalanan muhtıra AB tarafından kınandı. Bu muhtıra ülkelerin egemenlik haklarını etkilemekte uluslararası hukuka da uygun değil''

Çavuşoğlu, ''Konuşmamda Yunanistan'a itham edici bir söylemde bulunmadım. Dendias konuşmasında ülkeme yönelik kabul edilemez, ithamlarda bulundu. Türkiye'nin Yunanistan'ın egemenlik haklarını ihlal ettiğini söyledi. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Attığımız adımlar haklarımızı korumaya yöneliktir. Buraya gelir Türkiye'yi suçlarsanız ben de bunu cevabını vermek zorunda kalırım''

Dendias: ''Yunanistan'ın Akdeniz'deki görüşleri malum. Siz bunları ilk defa duymuyorsunuz. Doğu Akdeniz'de bir şey olmuyormuş gibi davranamam. Türkiye uluslararası hukuka aykırı davranıyor''

''AB'DEN KORKAN BİR ÜLKE DEĞİLİZ''

Çavuşoğlu: ''Türkiye kendi kıta sahanlığında etkinliğini sürdürdü. Karşılıklı anlayış olursa bu meseleleri çözeriz. Tek taraflı dayatma ile olmaz. AB'den korkan bir ülke değiliz.''