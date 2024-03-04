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Çanakkale'de 4,9 büyüklüğünde deprem

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Çanakkale'de 4,9 büyüklüğünde deprem
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AFAD, saat 21.38'de Çanakkale'nin Yenice ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Deprem çevre illerde de hissedildi.

Depremin, 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AA muhabirine, AFAD başta olmak üzere ekiplerin taramalarının sürdüğünü söyledi.
Aktaş, "Yapılan taramalara göre şu an için ilimizde herhangi olumsuz bir durum tespit edilmemiştir. Depremden etkilenen hemşehrilerimize 'geçmiş olsun' dileklerimi iletiyorum." dedi.
Depremin çevre illerde de hissedildiği bildirildi.
  • Bakan Yerlikaya: An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Çanakkale Yenice'de 4,9 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Çevre illerden de deprem hissedilmiştir. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."
  • İstanbul Valisi Gül: İstanbul'da şu ana kadar bir olumsuzluk tespit edilmedi
İstanbul Valisi Davut Gül de depreme ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Gül, "AFAD verilerine göre, Çanakkale Yenice merkezli 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem, İstanbul'dan da hissedilmiş olup, şimdiye kadar bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Allah, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.
 
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