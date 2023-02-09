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Can kaybı 14 bini geçti

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Can kaybı 14 bini geçti

Deprem felaketine ilişkin son durumu Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıkladı.

Buna göre, kimliği belirlenen can kaybı sayısı 14 bin 351'e yükseldi. Yaralı sayısı ise 63 bin 794.


Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde deprem - 5

Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Hatay ve Elazığ'da yıkılan bina sayısı ise 6 bin 444 olarak açıklandı.


Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde deprem - 6

Depremlerin ardından bölgede bin 300’den fazla artçı deprem meydana geldi.

3’ü 6 ve üzeri büyüklükte, 24’ü 5 ve 6 büyüklük arasında, 325’i ise 4 ve üzeri büyüklükte gerçekleşti.


Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde deprem - 7

Yıkılan binaların enkazı altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları ise tüm hızıyla devam ediyor.


Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde deprem - 8

AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, İtfaiye, Tahlisiye, MEB, STK’lar ve uluslararası arama kurtarma personelinden oluşan toplam 24 bin 727 arama kurtarma personeli görev yapıyor. 

Diğer ülkelerden gelen arama kurtarma personeli sayısı ise 5 bin 709.

Ayrıca AFAD, Emniyet, Jandarma, MSB, UMKE, Ambulans Ekipleri, Gönüllüler, Yerel Güvenlik ve Yerel Destek Ekipleri’nden görevlendirilen saha personel sayısı ile birlikte bölgede görev yapan toplam personel sayısı 113 bin 201.

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