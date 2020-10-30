Bütün Türkiye kırmızı beyaz

Cumhuriyet heyecanı 97’nci yılında da tüm Türkiye’de coşkuyla kutlandı

Cumhuriyet kutlamaları tüm Türkiye’de coşkuya dönüştü. Cumhuriyet Bayramının 97'nci Yıldönümü Türkiye’nin her köşesinde, genç yaşlı herkesin katılımıyla kutlandı. Edirne'den Hakkari'ye renkli manzaralar oluştu.Cumhuriyet’in 97’nci yıldönümünde, şehir şehir, köy köy, sokak sokak bütün Türkiye gelincik tarlası oldu. Dağların zirvesinden, Mavi Vatan’a kadar yurdun her köşesinde kırmızı beyaz bayraklar dalgalandı.Resmi törenler pandemi nedeniyle istenen düzeyde olmasa da 7’den 70’e 83 milyon 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı coşkuyla kutlamanın bir yolunu buldu.İzmit'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Kültür Tepesi'nde toplanan bin kişi sosyal mesafe kuralına uygun olarak zeybek oynadı.İzmit'te bin kişi zeybek oynadı