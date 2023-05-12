TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da miting programında konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesi konusunda açıklamalarda bulundu…
Erdoğan “Şimdi ne yaptı adaylardan bir tanesi adaylıktan çekilmiş. Tabi niye çekildi anlamak mümkün değil. Doğrusu üzüldüm. Keşke bu yarış sonuna kadar devam etseydi. Şimdi biz diğerleriyle devam ediyoruz. Önemli olan benim milletimin vereceği karar” diye konuştu.
Erdoğan, Ankara’da Sincan mitinginde yaptığı açıklamada “Bay bay Kemal neyle geldi? Kasetle geldi. Şimdi de cumhurbaşkanı adaylarından birini saf dışı bıraktı. Nasıl bıraktı? O da yarın bilemediniz cumartesi günü ortaya çıkar. Bunların işi gücü fırıldak” değerlendirmesinde bulundu.”
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