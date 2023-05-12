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“İnce’yi Türkiye’nin sofrasına bekliyoruz”

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“İnce’yi Türkiye’nin sofrasına bekliyoruz”
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CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal KılıçdaroğluMuharrem İnce'ye çağrıda bulundu. Paylaşımına Barış Manço'nun "Halil İbrahim Sofrası" şarkısını ekleyen "Kılıçdaroğlu, sayın İnce’yi Türkiye’nin sofrasına bekliyoruz." dedi. 
Twitter hesabından açıklama yapan Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Benim çağrım hala geçerli." diyerek şu ifadelere yer verdi:
"Eski kırgınlıkları, dargınlıkları bir kenara bırakalım artık. Sayın İnce’yi Türkiye’nin sofrasına bekliyoruz. Buyursun lütfen gelsin…"
 
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