CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'ye çağrıda bulundu. Paylaşımına Barış Manço'nun "Halil İbrahim Sofrası" şarkısını ekleyen "Kılıçdaroğlu, sayın İnce’yi Türkiye’nin sofrasına bekliyoruz." dedi.
Twitter hesabından açıklama yapan Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Benim çağrım hala geçerli." diyerek şu ifadelere yer verdi:
"Eski kırgınlıkları, dargınlıkları bir kenara bırakalım artık. Sayın İnce’yi Türkiye’nin sofrasına bekliyoruz. Buyursun lütfen gelsin…"
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.