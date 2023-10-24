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Baba-kız feci şekilde can verdi

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Baba-kız feci şekilde can verdi
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İstanbul’dan memleketi Zonguldak’ın Ereğli ilçesine gelen 47 yaşındaki Kazım Özsoy, kışlık yakacak ihtiyacını karşılamak üzere 5 yaşındaki kızı Nazife ile birlikte ağaçlık alana gitti.
Buradan topladığı odunları otomobile yükleyen Kazım Özsoy, kızı ile birlikte köye dönmek üzere yola çıktı. Baba Özsoy’un kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole savruldu.
 Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde baba Kazım Özsoy’un kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Nazife Özsoy ise ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
 
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