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Ayasofya kararına dünya nasıl tepki verdi?

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Ayasofya'nın müze statüsünden çıkarılıp ibadete açılması kararına yurt dışından peş peşe açıklamalar geldi. Yunanistan kararı kınadığını belirtirken, UNESCO'dan yapılan açıklamada "üzüntü" duyulduğu belirtildi.

Ayasofya kararına dünya nasıl tepki verdi?
11 Temmuz 2020 Cumartesi 12:08

 

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis kararı "Ayasofya'yı dünya mirası olarak tanıyan herkesi rahatsız eden bir adım" olarak tanımladı. Yunanistan'ın kararı kınadığını söyledi.

Miçotakis, "Bu sadece Türkiye-Yunanistan ilişkilerini değil, aynı zamanda Türkiye'nin Avrupa Birliği, UNESCO ve tüm uluslararası toplum ile ilişkilerini de etkilemektedir" ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO'dan gelen açıklamada Türkiye'nin kararından üzüntü duydukları belirtildi.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ise, Ayasofya'nın evrensel bir değere sahip olduğuna dikkat çekti. Kararı "üzücü" olarak niteledi.

Karara ilişkin ABD'den de açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Türkiye'nin kararından hayal kırıklığına uğradık" denildi. "Türk Hükümeti'nin Ayasofya'nın hiçbir engel olmadan herkese açık olmasını garanti altına alan planlarını duymayı sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Rus Ortadoks Kilisesi ise kararın daha fazla bölünmeye yol açabileceğini ileri sürdü. Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesiyle ilgili endişelerinin dikkate alınmamasından üzüntü duyduklarını bildirdi.

Karara tepki gösterenler arasında Kıbrıs Rum Yönetimi de vardı. Rum Dışişleri Bakanı, Ayasofya’nın aynı zamanda bir dünya mirası olduğunu belirtti. Rum bakan Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesinin uluslararası yükümlülüklerin ihlali olduğunu öne sürdü.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar ise Ayasofya’nın ibadete açılmasını memnuniyetle karşıladıklarını, Rum yönetiminin bu karara tepki gösterme hakkı olmadığını belirtti.

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