Antalya'nın halı tarlaları görsel bir şölen sunuyor

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, renklerini pastele dönüştürmek ve mikroplardan arındırmak için güneşe serilen el dokuması halı ve kilimler, yurt dışından alıcı buluyor

Antalya'da, Türkiye'nin dört bir yanından getirilerek serildikleri tarım arazilerini "halı tarlasına" çeviren el dokuması halı ve kilimler, güneşin altında mikroplardan arınıp, renkleri güzelleştikten sonra özellikle ABD başta olmak üzere yurt dışındaki meraklılarınca satın alınıyor.

YAZ AYLARINDA HAREKETLİLİK YAŞANIYOR

Bitkilerden elde edilen kök boyası kullanılarak orijinal tezgahlarda dokunan el halılarıyla ünlü Döşemealtı ilçesindeki hasadı tamamlanan tarım arazilerinde, yaz aylarında farklı bir hareketlilik yaşanıyor.

HALILAR GENİŞ TARLALARA SERİLİYOR

Türkiye'nin dört bir yanından, dokuyanın anılarını, acılarını, sevinçlerini ilmek ilmek işlediği, motifleriyle gücü, kudreti, sevgiyi ve aile birliğini simgeleyen halı ve kilimler, ilçeye getiriliyor. Yıkanıp, kurutulan ve onarımdan geçirilen halılar, mikroplarından arınması ve renklerinin pastele dönüşmesi için tarlalara seriliyor.

Yağışlı havalarda depolara kaldırılan el dokuması halı ve kilimler, güneşin kendisini göstermesiyle yeniden tarlalardaki yerini alıyor. Zaman zaman rüzgar nedeniyle ters dönen, kıvrılan halılar hemen düzeltiliyor, belli aralıklarla da tozlarından arındırılıyor.

Belirli saatlerde çevrilen halı ve kilimlerin güneşlenme süresi kalitelerine göre değişiyor. Bütün yazı tarlada Antalya'nın sıcağı ve nemi altında geçiren milyonluk halı ve kilimler, eylül ayından itibaren toplanıyor ve tozlarından arındırılarak, satış bölgelerine gönderiliyor.

DÜNYANIN PEK ÇOK YERİNE GÖNDERİLİYOR

Bazı halı işletmecileri tarafından ABD başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesine satılan halılar, yüksek fiyatlara alıcı buluyor. Binlerce halı ve kilimin serili olduğu "halı tarlaları", rengarenk bir görüntü oluşturuyor. Görüntü, kente gelen yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor. Fotoğraf meraklılarının da önemli bir adresi haline gelen "halı tarlaları"nda sanatçıların klipleri ile film sahneleri de çekiliyor.

Döşemealtı ilçesinde halı işletmeciliği yapan Melih Topkara, dede mesleği bu işin nesilden nesle kendilerine kadar geldiğini söyledi.

Yaklaşık 100 dönümlük arazilerinin olduğunu belirten Topkara, bu yıl 20 bin civarında halıyı araziye serdiklerini belirtti. Halının her iki tarafındaki renklerin eşitlenmesi ve pastelleşmesi için sık sık kontrol ettiklerini anlatan Topkara, belli dönemlerde halı ve kilimleri ters çevirerek istedikleri tonu verdiklerini kaydetti.

Her halının farklı işleme tabi tutulduğunu söyleyen Topkara, halı ve kilimlerin 1 ya da 4 ay kadar farklı sürelerde güneş tarlalarında kaldığını bildirdi. Topkara, dokumaları haziranda sermeye başladıklarını ve ekime kadar tarlada bulunduklarını anlattı.