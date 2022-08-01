Maymun çiçeğinin hiç bilinmeyen yeni belirtileri

Son dönemde tüm dünyada endişeye neden olan ve Türkiye dahil 78 farklı ülkede görülen maymun çiçeği virüsü ile ilgili yapılan yeni bir araştırma, hastalığın bilinmeyen belirtilerini ortaya çıkardı. Uzmanlar, yeni belirtilerin ortaya çıkması halinde acil olarak hastaneye başvurulması gerektiğini belirtti

Bir süredir tüm dünyada maymun çiçeği virüsü endişesi yaşanırken, Dünya Sağlık Örgütü, Türkiye de dahil olmak üzere onlarca ülkede görülen maymun çiçeği salgınına yönelik “küresel acil durum” ilan etmişti. Ardından İspanya, bir kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıklamış ve Avrupa’da maymun çiçeği kaynaklı ilk ölüm kaydedilmişti.

Tüm bu gelişmeler yaşanırken, İngiltere’nin köklü tıp dergilerinden British Medical Journal’da (BMJ) yayınlanan bir araştırmaya göre, son küresel salgın sırasında maymun çiçeğine maruz kalan bireylerde, viral enfeksiyonla ilgili olmayan yeni ve daha önce bilinmeyen semptomlar görülmeye başlandı.

REKTAL AĞRI VE PENİS ŞİŞMESİ

Fiziksel temas ve cinsel yolla bulaştığı belirtilen maymun çiçeği hastalığıyla ilgili araştırmacılar, rektal ağrı ve peniste şişme(ödem) gibi yeni semptomların görülmeye başladığını duyurdu.

Mayıs ve Temmuz 2022 arasında İngiltere’deki bir hastanede 197 maymun çiçeği hastası üzerinde yapılan araştırmalarda; 71 hastanın anüs, rektum veya bağırsak yolunun alt kısmında ağrı veya rahatsızlık yaşadığı, 33 hastada şiddetli boğaz ağrısı görüldüğü, 31 hastanın penisinde şişme ve ödem oluştuğu, 27’sinde oral lezyonlar saptandığı ve 22 kişinin göğüs bölgesinde kist tespit edildiği belirtildi.

Hastaların çoğunda ise tipik maymun çiçeği semptomları olan ateş, lenflerin şişmesi ve kas ağrıları saptandı.

Uzmanlar, özellikle penis büyümesi ve rektal ağrı yaşayan kişilerin acil olarak hastaneye başvurması gerektiğini belirtti. Bazı kişilerde derideki döküntüler çıkmadan önce bu semptomların ortaya çıkmaya başladığına dikkat çekildi.

ÖLÜMCÜL OLABİLİYOR

İlk olarak 1970'lerde Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde insanlarda görülen virüs, son 10 yılda Afrika’nın batısında büyük artış gösterdi. Hastalık, ilk yüzde ve vücudun geri kalanında deri döküntüleriyle kendini gösteriyor, ayrıca ateş ve baş ağrısı gibi semptomlara neden oluyor.

Çiçek hastalığı ile aynı virüs ailesinden gelen maymun çiçeği virüsü, daha az ölümcül olsa da iki türünden biri olan Kongo varyantında ölüm oranı yüzde 10'u bulabiliyor.