Ankete göre Erdoğan geride kaldı

MetroPOLL Araştırma'nın anketinde cumhurbaşkanlığı seçimde ikinci tura kalınması durumunda vatandaşlara 'Millet İttifakı'nın olası adaylarına mı yoksa Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mı oy verirsiniz?' sorusu yöneltildi. Anketin sonuçlarına göre Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu, Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Erdoğan'ı geride bıraktığı görülüyor



MetroPOLL Araştırma “Türkiye’nin Nabzı Haziran 2022″ anketinin sonuçlarından bir kısmını sosyal medya hesabından paylaştı.

Ankette vatandaşlara Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Millet İttifakı’nın olası adayları sıralanarak “Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura aşağıda yer alan adaylar kalırsa hangi adaya oy verirsiniz?” sorusu yöneltildi.

Anketin sonuçlarına göre, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Cumhurbaşkanı ve

Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem ile yarışırsa Erdoğan yüzde 37,7 İmamoğlu ise yüzde 51,7 oy alıyor.

Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yarışırsa Erdoğan yüzde 39,8, Kılıçdaroğlu ise yüzde 46.1 oy alıyor.

MetroPOLL anketine göre Erdoğan, dört aday karşısında da ikinci turda seçimi kazanamıyor.

Ankete göre en büyük fark ise yüzde 18,4’lük oranla Erdoğan ile Yavaş arasında yaşanıyor.

MetroPOLL Araştırma “Türkiye’nin Nabzı Haziran 2022″ anketinin sonuçlarından bir kısmını sosyal medya hesabından paylaştı.Ankette vatandaşlara Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Millet İttifakı’nın olası adayları sıralanarak “Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura aşağıda yer alan adaylar kalırsa hangi adaya oy verirsiniz?” sorusu yöneltildi.Anketin sonuçlarına göre, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yarışırsa Erdoğan yüzde 35,6 Yavaş ise yüzde 54 oy alıyor.Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem ile yarışırsa Erdoğan yüzde 37,7 İmamoğlu ise yüzde 51,7 oy alıyor.Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile yarışırsa Erdoğan yüzde 38,8'de kalırken Akşener ise yüzde 48 oy alıyor.Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yarışırsa Erdoğan yüzde 39,8, Kılıçdaroğlu ise yüzde 46.1 oy alıyor.MetroPOLL anketine göre Erdoğan, dört aday karşısında da ikinci turda seçimi kazanamıyor.Ankete göre en büyük fark ise yüzde 18,4’lük oranla Erdoğan ile Yavaş arasında yaşanıyor.