Harmancı’dan adaylık sinyali

LTB Başkanı Harmancı, "En büyük sorumluluğum Lefkoşa ve bu şehirde yaşayan herkesin hakkını savunmaktır" ifadelerini kullanarak, önümüzdeki belediye seçimleri için adaylık sinyali verdi

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, “En büyük sorumluluğum Lefkoşa ve bu şehirde yaşayan herkesin hakkını savunmak” dedi.

LTB Başkanı Harmancı, belediyeler reformu konusunda bugüne kadar hükümetin sürdürmeye çalıştığı süreci, “Demokrasimiz açısından kara bir leke olan tarihi bir kesit” şeklinde nitelendirdi.

“Hangi belediyeye hangi şartlarla kim aday oluyor? Bu belirsizlik içerisinde ‘ben adayım’ demek sadece bir mevki, bir makam meraklılığıdır” diyen Harmancı, şöyle devam etti:

“Birincil görevim Başkent Lefkoşa’nın bu belediyeler reformunda bilimin, aklın ve gerçeklerin ışığında hak ettiği şekilde yerini almasıdır. Bunun için de sonuna kadar mücadele edeceğiz. Lefkoşa’nın bulunduğu konum çok nettir; Lefkoşa’nın varlığını, önemini kimse sınamasın, Lefkoşa’nın toplum için ne anlama geldiğini herkes biliyor. Bilimsel çalışmalar doğruyu söyleyecektir, bundan sonraki süreçteki adaylığım da bu reform sürecinden çıkacak sonuçla ilişkilidir. Şu an Anayasa tanımayan ve demokrasiyi bilmeyen bir hükümetle karşı karşıyayız. Lefkoşalıların vermiş olduğu destek ve güvenle, Lefkoşa’nın yani başkentimizin hakkını savunmak için buradayım.”

Reform konusunda yaşanan çıkmazın çözümü için tek maddelik Anayasa referandumu önerisi yaptığını, bunun da reformun halkın onayına sunulması amaçlı olduğunu belirten Başkan Harmancı, şunları kaydetti:

“Bir şeyleri delerek, iş yapmak zorunda değilsiniz, reform istemek bir iradedir, ama bunun ne zaman ve nasıl olacağına halk karar vermelidir. Çünkü belediyeler devlet teşkilatının neredeyse yarısıdır. Halkın görüşlerini almıyorsanız yaptığınızın hiçbir anlamı yoktur.”

Dünyada da belediye reformları yapıldığını, bu reform sürecini Danimarka’nın 7 yılda, Estonya’nın 4 yılda yaptığını aktaran Mehmet Harmancı, dünyadaki örneklerde her türlü detayın düşünüldüğünü ve hiçbir konunun havada veya eksik bırakılmadığını belirtti.

“Belediyeler reformuna ilişkin Avrupa’da tavsiye kararı diyor ki; ‘hedefleri, yöntemleri ve sonuçları Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartnamesi ile örtüşmelidir.’ Ve bunu yaparken de demokrasiyi işletmek zorundasınız. Öncelik bir konsensusa varılmasıdır” diye konuşan Harmancı, şunları belirtti:

“Maalesef bizde bunun tam tersi. Burada çok önemli bir uyarı yapılıyor; ‘bu coğrafi değişiklikler seçimlerde bir gruba ya da bir siyasi partiye avantaj sağlayacak şekilde düzenleme yapmaktan kaçının’ diyor. ‘Büyüklük arttıkça demokratik katılım problemi yaşanıyor’ diyor. ‘Ölçeğe göre yetki alanlarını farklılaştırabilirsiniz’ deniliyor.”

Lefkoşa’ya aşkla bağlı olduğunu, doğduğu, çocukluğunu yaşadığı, büyüdüğü, bugün de belediye başkanı olarak hizmet ettiği şehir olduğunu belirten Harmancı, adaylıktan önce bahsettiği süreç için üzerine düşen sorumlulukla çalışacağını söyledi.

“Bir reform sürecini oldubittiye getirmelerine, Başkent Lefkoşa gibi bir yerin belli çıkarlar uğruna heba edilmesine izin vermem, buna bu şehirde yaşayan kimse de izin vermez” diyen Harmancı, şu ifadeleri kullandı:

“Çeşitli zamanlarda açıklanan kamuoyu yoklamalarının sonuçlarını görüyoruz, bizim de kendi yaptığımız çalışmalar var. Buralardaki sonuçlar, Lefkoşalıların güveninin aynı şekilde devam ettiğini gösteriyor. Ayrıca, yurttaşlarımızın bire bir ne dediği de bizim için çok önemlidir, yurttaşlarımızın belediye konusundaki güvenini gözlemekteyim, buna ilaveten belediyede birlikte çalıştığım arkadaşlarımın da bu yönde güven ve desteğini gözlemliyorum”



