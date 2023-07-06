Akaryakıta da otomatik ÖTV zammı geliyor

Türkiye’de alkol ve sigarada olduğu gibi artık benzin ve motorinin ÖTV'sine de 6 ayda bir üretici enflasyonu oranında zam gelecek. Teklif önümüzdeki günlerde yasalaşınca benzine yaklaşık 45 kuruş daha zam gelecek





Cumhurbaşkanının da bu vergileri beş kata kadar artırmaya yetkisi olacak. Mevcut yasada Cumhurbaşkanı vergiyi yüzde 50 oranında artırabiliyordu.

2023’ün ilk altı ayında üretici enflasyonu yüzde 14,82 oldu.

Şu an litrede benzinde 2,5 TL, motorinde ise 2,06 TL maktu ÖTV alınıyor. Bu ÖTV’ye bir de yüzde 18’lik KDV uygulanıyor.

Teklifin yasalaşmasının ardından bir litre benzinde maktu ÖTV 2,9 TL’ye yükselecek. KDV de eklendiğinde benzinde litre başına yaklaşık 43 kuruş

Oto gazın ÖTV’si de yine yüzde 14,82 oranında zam gelecek.

Türkiye’de vergi zamları yağmur gibi yağıyor. AKP tarafından TBMM ’ye sunulan torba yasa teklifine göre, akaryakıt ürünlerinden alınan özel tüketim vergisi (ÖTV) de artık 6 aylık üretici enflasyonu oranında otomatik olarak zamlanacak.Cumhurbaşkanının da bu vergileri beş kata kadar artırmaya yetkisi olacak. Mevcut yasada Cumhurbaşkanı vergiyi yüzde 50 oranında artırabiliyordu.2023’ün ilk altı ayında üretici enflasyonu yüzde 14,82 oldu.Şu an litrede benzinde 2,5 TL, motorinde ise 2,06 TL maktu ÖTV alınıyor. Bu ÖTV’ye bir de yüzde 18’lik KDV uygulanıyor.Teklifin yasalaşmasının ardından bir litre benzinde maktu ÖTV 2,9 TL’ye yükselecek. KDV de eklendiğinde benzinde litre başına yaklaşık 43 kuruş zam olacak. Motorinde ise 37 kuruşluk zam gündeme gelecek.Oto gazın ÖTV’si de yine yüzde 14,82 oranında zam gelecek.