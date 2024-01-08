AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 26 kentteki belediye başkan adaylarını açıkladı. Konuşmasında ''İstanbul muradına kavuşacak.'' ifadesini kullanan Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) başkan adayının Murat Kurum olduğunu duyurdu

TC Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün İstanbul’da yapılan aday tanıtım toplantısında 11 büyükşehir ile 15 il belediyesi için adaylarını açıkladı.

2019'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun rakibi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum oldu.

AKP, Aydın'ın ilk kadın belediye başkanı CHP'li Özlem Çerçioğlu'nun karşısına 2015'ten beri milletvekilliği yapan Mustafa Savaş'ı çıkardı.

Erdoğan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in üzerini çizdi. Demir'in yerine Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan'ı aday gösterdi.

AKP'nin CHP'nin "banko" kazandığı kentlerde çıkardığı adaylar da şu isimler oldu:

Sinop / Yakup Üçüncüoğlu (AKP Sinop İl Genel Meclisi Başkanı)

Eskişehir / Nebi Hatipoğlu (AKP Eskişehir Milletvekili)

Muğla / Aydın Ayaydın (Eski CHP İstanbul Milletvekili)

Çanakkale / Jülide İskenderoğlu (AKP Çanakkale Milletvekili)

Edirne / Belgin İba (AKP Edirne İl Başkanı)

Parti; Balıkesir, Bursa, Denizli, Erzurum, Kocaeli, Ordu, Artvin, Bingöl, Bitlis, Düzce, Elazığ, Giresun, Isparta, Rize, Tokat ve Yalova için mevcut belediye başkanlarıyla seçime girme kararı aldı.

AKP, Çankırı'da MHP'li İsmail Hakkı Esen'in karşısına eski AKP Çankırı Milletvekili Hüseyin Filiz'i çıkardı. Kastamonu'nda da yine MHP'li Galip Vidinlioğlu'na karşı, 2014'te Belediye Başkanlığı yapan Tahsin Babaş'ı aday gösterdi.

BÜYÜKŞEHİR

Aydın - Mustafa Savaş (AKP Aydın Milletvekili)

Balıkesir - Yücel Yılmaz (Mevcut belediye başkanı)

Bursa - Ali Nur Aktaş (Mevcut belediye başkanı)

Denizli - Osman Zolan (Mevcut belediye başkanı)

Erzurum - Mehmet Sekmen (Mevcut belediye başkanı)

Eskişehir - Nebi Hatipoğlu (AKP Eskişehir Milletvekili)

İstanbul - Murat Kurum (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı)

Kocaeli - Tahir Büyükakın (Mevcut belediye başkanı)

Muğla - Aydın Ayaydın (Eski CHP İstanbul Milletvekili)

Ordu - Mehmet Hilmi Güler (Mevcut belediye başkanı)

Samsun - Halit Doğan (Çarşamba Belediye Başkanı)

DİĞER ŞEHİRLER

Artvin - Mehmet Kocatepe (Mevcut belediye başkanı)

Bingöl-Erdal Arıkan (Mevcut belediye başkanı)

Bitlis - Nesrullah Tanğlay (Mevcut belediye başkanı)

Çanakkale-Jülide İskenderoğlu (AKP Çanakkale Milletvekili)

Çankırı - Hüseyin Filiz (Eski AKP Çankırı Milletvekili)

Düzce - Faruk Özlü (Mevcut belediye başkanı)

Edirne - Belgin İba (AKP Edirne İl Başkanı)

Elazığ - Şahin Şerifoğulları (Mevcut belediye başkanı)

Giresun - Aytekin Şenlikoğlu (Mevcut belediye başkanı)

Isparta - Şükrü Başdeğirmen (Mevcut belediye başkanı)

Kastamonu - Tahsin Babaş (Eski belediye başkanı)

Rize - Rahmi Metin (Mevcut belediye başkanı)

Sinop - Yakup Üçüncüoğlu (AKP Sinop İl Genel Meclisi Başkanı)

Tokat - Eyüp Eroğlu (Mevcut belediye başkanı)

Yalova - Mustafa Tutuk (Mevcut belediye başkanı)

MURAT KURUM KİMDİR?

AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum, Ankara'nın Çankaya ilçesinde 7 Mayıs 1976'da doğdu. İlk ve ortaokul eğitimini Ankara'da tamamlayan Kurum, 1999 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.

Yüksek lisansını Okan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde Kentsel Dönüşüm üzerine yapan Kurum, 1999 ile 2005 yılları arasında çeşitli özel kuruluşlarda çalıştı.

TOKİ Uygulama Daire Başkanlığı'nda 2005 yılında uzman olarak çalışan Kurum, 2006-2009'da TOKİ İstanbul Uygulama Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Uygulama Şube Müdürlüğü, 2009-2018'de Toplu Konut İdaresi Başkanlığı iştiraki Emlak Konut GYO A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini üstlendi.

Murat Kurum 2018 yılında, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak atandı.

2018-2023'te bakanlık görevini sürdüren Kurum, 14 Mayıs 2023'te gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde, 28. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili olarak seçildi.

TBMM Çevre Komisyonu Başkanlığı görevini de yürüten Kurum, evli ve 3 çocuk babası.

