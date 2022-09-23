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Acun Ilıcalı taburcu oldu

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Motorsikletiyle trafik kazası geçiren Acun Ilıcalı ameliyat oldu. Koluna platin takılan Acun Ilıcalı taburcu edildi

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Acun Ilıcalı taburcu oldu


Geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı kızı İlknur Banu Ilıcalı Ceyhun motosiklet kazası geçirdi. 
Ilıcalı'nın kullandığı motosiklet, İstanbul Sarıyer'de bir otomobille çarpıştı. Kazada Ilıcalı'nın kolu kırıldı ve ameliyatla platin takıldı.
Ilıcalı ve kızı hastaneden taburcu edildi.
Öte yandan Ilıcalı'nın sürücü Recep K.’den şikâyetçi olmadığı öğrenildi. Polis ekiplerinin kaza sonrası yaptığı testte alkolsüz olduğu belirlenen sürücü, Emniyet’te ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
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