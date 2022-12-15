banner875
banner885
Kış sezonu güzellik trendi: Muhteşem Kadife Tırnaklar
Kış sezonu güzellik trendi: Muhteşem Kadife Tırnaklar
184 0
Birbirinden farklı çaylarla kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz
Birbirinden farklı çaylarla kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz
212 0
 
“Bu hale getiren kişi, hiç mi vicdanın sızlamadı?”
“Bu hale getiren kişi, hiç mi vicdanın sızlamadı?”
12 0
Haspolat’ta özel gün yaşandı
Haspolat’ta özel gün yaşandı
110 0
“Güçlü belediyeler güçlü gelecek”   UBP, yerel seçimler nedeniyle 18 Belde 18 İlke başlığıyla yerel yönetim vizyonunu düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyuna açıkladı. UBP Genel Başkanı, Başbakan Üstel, 18 belediyeyi kazanmada iddialı olduklarını vurguladı    
“Güçlü belediyeler güçlü gelecek”   UBP, yerel seçimler nedeniyle 18 Belde 18 İlke başlığıyla yerel yönetim vizyonunu düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyuna açıkladı. UBP Genel Başkanı, Başbakan Üstel, 18 belediyeyi kazanmada iddialı olduklarını vurguladı    
12 0
25 0
Tüm kavşaklara aydınlatma lambaları şart
Tüm kavşaklara aydınlatma lambaları şart
12 0
banner878
banner887

Avustralya'da geliştirilen Alzheimer tedavisinin klinik deneyleri başladı

banner898

Avustralya'da alzheimer tedavisi için deneysel bir teknoloji geliştirildi. Queensland Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre klinik deneylere başlandı.

banner825
Avustralya'da geliştirilen Alzheimer tedavisinin klinik deneyleri başladı
banner892

'daki Queensland Üniversitesi Beyin Enstitüsünde, alzheimer hastalarının tedavisinde kullanılmak üzere yeni bir geliştirildi.

Üniversitenin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Beyin Enstitüsünde yapılan çalışmayla alzheimer hastalarının tedavisi için yeni bir teknoloji kullanılmaya başlandı.

Klinik deneylerine başlanan çalışma için, Enstitüde geliştirilen UltraThera adlı yeni bir ultrason cihazının test edildiği belirtildi

Çalışma ekibinin, cihazla nöromodülasyon etkisi elde ederek alzheimer hastalarının beynindeki sinir aktivitesini ve genel beyin fonksiyonunu değiştirmeyi amaçladığı aktarıldı.

Bu işlemin, alzheimer hastalığının bazı semptomlarını iyileştirmesinin beklendiği kaydedildi.

TEDAVİNİN DENEMELERİNE BAŞLANACAK

Enstitü Profesörü Jürgen Götz, tedavi yönteminin insanlar üzerinde denenmeye başladığını belirterek "Güvenlik denemesi bittikten sonra tedavinin tesirleri üzerine denemelere başlayacağız." dedi.

Götz, yaklaşık 12 hastayı kapsayan denemelerde ilk 4 hastaya iki haftada bir 4 kere tedavi uygulanacağını aktararak "İlk hasta ilk dört tedaviyi gördü; sağlıklı ve iyi görünüyor." diye konuştu.

Alzheimer için henüz etkili bir tedavi olmadığının altını çizen Götz, “Bu nedenle gelecekte hastalığı ultrasonla tedavi edebilme potansiyeli son derece faydalı." açıklamasında bulundu.

Götz, çalışmanın 2015’te yayımlanan, ultrasonun hafıza fonksiyonlarını geri getirebileceğine dair öncü bir araştırmayı takip ettiğini söyledi.

banner902
banner896
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.