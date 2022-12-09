“6 yaşında evlilik” skandalında istenen cezalar belli oldu

Türkiye’yi ayağa kaldıran 6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirilmesi olayına ilişkin baba Yusuf Ziya Gümüşel, anne Fatma Gümüşel ve imam nikahlı evlendirildiği Kadir İstekli hakkında ‘zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı’ ve ‘cinsel saldırı’ suçlarından dava açıldı. Üç şüpheli hakkında istenen cezalar belli oldu. Savcının tutuklama talebinin hakimlikçe reddedildiği ortaya çıktı

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'nin 6 yaşında evlendirildiği ve cinsel istismara uğradığı iddialarına ilişkin ‘zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı' ve ‘cinsel saldırı' suçlarından iddianame düzenlendi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, baba Yusuf Ziya Gümüşel, anne Fatma Gümüşel ve imam nikahlı evlendirildiği Kadir İstekli şüpheli olarak yer aldı.

ANNE VE BABAYA İSTİSMARDAN CEZA İSTENDİ

İddianamede, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatma Gümüşel’e ‘zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı' suçu, imam nikahlı evlendirildiği Kadir İstekli’ye ise ‘zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı' ve ‘cinsel saldırı' suçları yöneltildi.

İMAM NİKAHLI EŞE 67 YIL A10 AY 15 GÜN HAPİS İSTEMİ

Savcılık, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatma Gümüşel’in ‘zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı' suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis ile cezalandırılmasını talep etti. Kadir İstekli hakkında ise ‘zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı' ve ‘cinsel saldırı' suçlarından 67 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis cezası istendi.

SAVCI TUTUKLAMA İSTEDİ, TALEP REDDEDİLDİ

İddialara ilişkin 2020 yılında başlatılan soruşturma kapsamında, savcılık 3 şüpheliyi de tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti. Hakimlik, savcılığın bu talebini reddetti. Savcılık, hakimliğin kararına itiraz etti. Ancak bu itiraz da reddedildi.

Öte yandan iddianamenin hazırlanmasının ardından, iddianameyi kabul eden Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hazırlanan tensip zaptında da tutuklamaya yönelik karar yer almadı.

MAYIS AYINDA İLK DURUŞMA GÖRÜLECEK

İddianame, değerlendirilmek üzere Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İddianameyi kabul eden mahkeme, tensip zaptı hazırladı. Tutuksuz sanıklar Yusuf Ziya Gümüşel, Fatma Gümüşel, ve Kadir İstekli'nin 22 Mayıs 2023 tarihinde yargılanmasına başlanacak.