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3,5 milyon doz aşı daha Türkiye'de

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Türkiye'ye Çin’den getirilen inaktif aşıların toplamı 13 milyon doza ulaştı

3,5 milyon doz aşı daha Türkiye'de
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Çin'den sipariş edilen 10 milyon dozluk Kovid-19 aşılarının ikinci partisinin ikinci bölümünü taşıyan uçak İstanbul Havalimanı’na indi.
Çin'in başkenti Pekin'deki havalimanından kalkan Türk Hava Yollarına ait "TK 6175" sefer sayılı "Boeing 777" tipi uçağın saat 06.10’da İstanbul'a inişiyle aşıların bulunduğu konteynerler, gümrük işlemlerinin yapılmasının ardından uçaktan alınarak depolara taşınmaya başlandı.
Kovid-19 aşısının 10 milyon dozluk sevkiyatının ikinci bölümü sabah Türkiye'de olacak
Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Tedarik programına uygun olarak aşı sevkiyatı devam edecek." ifadelerini kullandı.
Kovid-19 mücadele kapsamında Çin'den ilk olarak 3 milyon doz almış, sipariş edilen CoronaVac aşılarının 10 milyon dozluk ikinci sevkiyatının ilk bölümü olan 6,5 milyon doz aşı da hafta başında Türkiye'ye getirilmişti.
Son sevkiyatla birlikte Türkiye'ye Çin’den getirilen inaktif aşıların toplamı 13 milyon doza ulaştı.
 
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