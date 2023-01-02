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3 kez evlendi, 3 eşini de katletti

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Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde daha önce iki eşini de öldürmekten cezaevinde yatan ve Covid-19 tedbirleri nedeniyle tahliye edilen adam, üçüncü eşini öldürerek gömmek suçundan tutuklandı. Kadının gömüldüğü çukurun yanında kireç torbaları bulunurken, şahsın cinayetleri 19 yıl arayla işlediği ortaya çıktı

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3 kez evlendi, 3 eşini de katletti
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 60 yaşındaki kadın birlikte yaşadığı 65 yaşındaki adam tarafından öldürülüp gömüldü. Katil zanlısının daha önce de iki eşini öldürdüğü ortaya çıktı.
Metruk bir binanın girişine gömdüğü öne sürülen Necati A. gözaltına alındı.
Necati A.'nın daha önce bir eşini bıçaklayarak, diğerini de ütüyle öldürdüğü ortaya çıktı.
Şüpheli Necati A.'nın 2 yıl önce Covid-19 tedbirlerinde cezaevinden tahliye edildiği ve yaklaşık 3 aydır Mutlu Menekşe ile birlikte yaşadığı öğrenildi.
İTİRAF ETTİ
Necati A.'nın Mutlu Menekşe'yi 30 Aralık günü saat 15.00 sıralarında yaşadıkları kaçak binada öldürdükten sonra evlerinin yakınındaki kendilerine ait olan ve daha önceki eşlerini öldürdüğü metruk binanın tuvaletinin yanına kazdığı kuyuya gömdüğünü itiraf etmesinin ardından olay yerinde yapılan çalışmada kadının cesedi bulundu.
Başında darp izi bulunan Mutlu Menekşe'nin cesedinin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği öğrenildi.
CİNAYETLER 19 YIL ARAYLA İŞLENDİ
Necati A.'nın Mutlu Menekşe'yi beton direk taşımak için kullanılan el arabasıyla 30 Aralık akşamı saat 22.00 sıralarında etrafta kimse olmadığı sırada taşıyarak kazdığı çukura gömdüğü tespit edildi.
Çukurun hemen yanında şahsın ceset kokmasın diye getirdiği kireç torbaları ve cesedi taşıdığı el arabası bulunurken, Mutlu Menekşe'nin ölmeden önce yıkayarak evlerinin bahçesine astığı çamaşırların ise hala askıda olduğu görüldü.
Necati A.'nın ilk eşi Emine A.'yı 1983 yılında bıçaklayarak, ikinci eşi Fatma A.'yı da 2003 yılında ütüyle öldürdüğü ortaya çıktı. Necati A.'nın ayrıca sosyal medya hesabından sürekli sekreter ilanı verdiği ve 2 yıl gibi kısa bir sürede evine 20'ye yakın kadın aldığı ve hepsinin gördükleri şiddetten kaçtığı öğrenildi.
 
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