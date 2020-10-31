26 saat sonra mucize kurtuluş

Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası yıkılan ve hasar gören 8 binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Son olarak Yılmaz Erbek Apartmanı'ndan bir ses duyulduğu bilgisi üzerine başlayan çalışma sonucunda 26 saat sonra Halim Sarı, yaralı olarak kurtarıldı

26. SAATTE KURTARILDI

ANNE VE 3 ÇOCUĞU 23 SAAT SONRA KURTARILDI

İzmir 6,6 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. 17 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssü Seferihisar'dı. 15 saniye süren deprem en çok Bayraklı, Buca, Bornova ve Seferihisar ilçelerini etkiledi.Deprem bölgesinde 8 binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.Depremde enkaz altında kalan Halim Sarı (65), arama- kurtarma ekipleri tarafından yaklaşık 26 saat sonra yaralı kurtarıldı.Depremde, ilk 3 katı çöküp yan yatan 11 katlı Yılmaz Erbek Apartmanı'ndaki arama -kurtarma sırasında çökme yaşanmaması için binaya vinçler ile destek sağlandı. Binanın zemin katındaki markette bulunduğu sırada enkaz altına kalan Halim Sarı ile temas kuruldu. Arama-kurtarma görevlilerinin konuştuğu Sarı’nın bilincinin açık olduğu belirlendi. Yapılan çalışmayla Halim Sarı kurtarıldı. Yaralı Halim Sarı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı enkazı altında kalan anne ile 3 çocuğu, 23 saat sonra arama kurtarma ekiplerince çıkarıldı.



Doğanlar Apartmanı'ndaki enkazda çalışmalarını sürdüren ekipler, saat 07.00 civarında, 3. kat seviyesinde ses tespit etti.



Daha sonra saat 8'de ve 9'daki görüşmelerde enkaz altındaki 38 yaşındaki anne Seher Dereli Perinçek'le iletişme geçen ekipler, Perinçek'in çocukları ikiz kardeşler Ezel ve Elzem Perinçek (10) ile Umut Perinçek (7) ve Elif Perinçek'le (3) beraber olduğunu öğrendi.





Ekipler hem mutfaktan hem de salondan enkazdakilere ulaşmak için çalışmalarını yoğunlaştırdı.



Depremden yaklaşık 23 saat sonra enkazdaki anne ile 3 çocuğu, ekipler tarafından çıkarıldı. Enkazdan çıkarılanlar, battaniyelere sarılıp sedye ile ambulansa götürüldü. Ancak kurtarılan çocuklardan biri tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.