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Bugün 7 pozitif vaka

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Bugün 7 pozitif vaka
Bakan Pilli:Toplam 1364 test yapıldı, 7 pozitif vakaya rastlandı, 9 kişi taburcu edildi Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1364 olduğunu, 7 pozitif vakaya  rastlandığını, 9 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin deniz yolu, 6 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiklerini söyledi.
31 Ekim 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1364
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 7
Ülke dışından gelen vakalar –  7
Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar –
Yerel vakalar –
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 9
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı-
Yapılan Toplam Test Sayısı- 222.649
Toplam Vaka Sayısı- 938
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 868
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 65
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 9
Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 55
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- 1 
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