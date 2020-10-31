Bugün 7 pozitif vaka

Bakan Pilli:Toplam 1364 test yapıldı, 7 pozitif vakaya rastlandı, 9 kişi taburcu edildi Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1364 olduğunu, 7 pozitif vakaya rastlandığını, 9 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin deniz yolu, 6 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiklerini söyledi.

31 Ekim 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1364

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 7

Ülke dışından gelen vakalar – 7

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar –

Yerel vakalar –

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 9

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı-

Yapılan Toplam Test Sayısı- 222.649

Toplam Vaka Sayısı- 938

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 868

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 65

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 9

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 55

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- 1