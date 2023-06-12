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2 asker şehit oldu

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Irak'ın kuzeyinde Pençe Kilit Operasyon bölgesinden acı haber geldi. Teröristlerin döşediği EYP'nin patlaması sonucu iki asker şehit oldu

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2 asker şehit oldu
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TC Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu yaralanan 2 askerin hastanede şehit olduğunu duyurdu.
MSB’den yapılan açıklamada şöyle denildi:
“Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 11 Haziran 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yerleştirilen EYP’nin infilak etmesi sonucu kahraman silah arkadaşlarımız Piyade Uzman Çavuş Cem ve Piyade Uzman Çavuş Halil Şahin yaralanmıştır.
Yaralanan silah arkadaşlarımız derhal hastaneye sevk edilmiş ancak tedavi gördükleri hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuşlardır.
Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.”
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