10 ilde okullar 1 hafta tatil edildi

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, depremin yoğun şekilde hissedildiği Kahramanmaraş, Hatay ,Gaziantep, Malatya, Adana, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye ve Adıyaman'da okulların 1 hafta tatil edildiğini duyurdu.

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, depremin yoğun bir şekilde hissedildiği 10 il; Kahramanmaraş, Hatay ,Gaziantep, Malatya, Adana, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye ve Adıyaman'da okulların 1 hafta tatil edildiğini duyurdu.

Fuat Oktay konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Okullarımızın tatil edilmesi hususu var. Milli Eğitim Bakanımızla da Cumhurbaşkanımızla da hemen görüştük. 10 ilimizle alakalı hasarın etkinlik düzeyine göre de okullarımızın tatil süresini belirliyor olacağız. Onu da bugün ya da yarın en geç açıklamış oluruz. Bir hafta tüm okullarımız bu 10 ilimizde tatil ama sonrasıyla alakalı bunu değerlendireceğiz."