Dünyadan Türkiye'ye destek

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Türkiye’de bu sabah erken saatlerde 10 ilde etkili olan 7.4’lük depremle ilgili açıklama yaparak ABD’nin her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğunu belirtti.

Açıklamada “ABD, bugün Türkiye ve Suriye'de meydana gelen yıkıcı deprem haberlerinden derin endişe duyuyor. Gerekli her türlü yardımı sağlamaya hazırız. Başkan Biden, en çok etkilenenlere yardım etmek adına ABD'nin müdahale seçeneklerini değerlendirmeleri için USAID ve diğer federal hükümet ortaklarına talimat verdi. Türkiye Hükümeti ile koordineli olarak durumu yakından izlemeye devam edeceğiz” denildi. USAID, ABD'nin uluslararası kalkınma ajansıdır ve sivil dış yardım ile kalkınma yardımını yönetmekle sorumlu bağımsız bir kuruluşdur.

ZELENSKİ: TÜRK HALKININ YANINDAYIZ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Türkiye’de bu sabah erken saatlerde 10 ilde etkili olan 7.4’lük depremde hayatını kaybedenlere başsağlığı, yaralılara acil şifa diledi.

Zelenski açıklamasında “Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Türk halkına ve Türkiye’deki depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerimi iletiyor tüm yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu zor zamanda Türk halkının yanındayız. Afetin sonuçlarının üstesinden gelmek için gerekli yardımı sağlamaya hazırız” dedi.

AVRUPA KRİZ YÖNETİMİ KOMİSERİ: HOLLANDA VE ROMANYA’DAN EKİPLER YOLA ÇIKTI

Avrupa Kriz Yönetimi Komiseri Janez Lenarcic, meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından Avrupa Birliği (AB) Sivil Koruma Mekanizması’nın aktif hale getirildiğini belirterek, “Hollanda ve Romanya’dan ekipler şimdiden yola çıktı” dedi.

Avrupa sivil koruma ve insani yardımdan sorumlu Avrupa Kriz Yönetimi Komiseri Lenarcic sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye’de meydana gelen depremin ardından AB Sivil Koruma Mekanizması’nın aktif hale getirildiğini belirterek, “Bu sabah Türkiye'de meydana gelen depremin ardından AB Sivil Koruma Mekanizmasını devreye soktuk. AB'nin Acil Müdahale Koordinasyon Merkezi, Avrupa'dan kurtarma ekiplerinin konuşlandırılmasını koordine ediyor. Hollanda ve Romanya’dan ekipler şimdiden yola çıktı” dedi.

İSVEÇ: AB YARDIMLARINI YÖNLENDİRMEK İÇİN KOORDİNE EDİYORUZ. �

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Türkiye’de bu sabah erken saatlerde 10 ilde etkili olan 7.4’lük depremle ilgili açıklama yaparak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na ulaşacağını ve Avrupa Birliği ortak yardımlarını yönlendireceğini belirtti.

İsveçli Bakan Billström açıklamasında “Türkiye ve Suriye'de yüksek can kaybıyla sonuçlanan depremin korkunç sonuçlarından derin üzüntü duyuyorum. İsveç, Avrupa Birliği Konseyi’nin dönem başkanı olduğundan dolayı, bu felakette ülkelere yardım etmek adına AB çabalarının koordinasyonu için Mevlüt Çavuşoğlu ve Suriye'ye ulaşacağız” dedi.