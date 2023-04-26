AYM töreninde soğuk rüzgarlar

Siyasette ve meydanlardaki gerilim, Anayasa Mahkemesi Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'ne de yansıdı.
14 Mayıs öncesindeki mitinglerini son hızlarıyla sürdüren ve meydanlarda sert sözler söyleyen TC Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk karşılaşması merak konusuydu.
Erdoğan ve Kılıçdaroğlu dün Anayasa Mahkemesi 61. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'nden bir araya geldi.
Tören alanındaki koltuğuna ilk önce Kılıçdaroğlu geldi. Kılıçdaroğlu'nun ardından salona gelen Erdoğan, protokol ile tokalaştı ancak Kılıçdaroğlu ile tokalaşmadan yerine oturdu.
Birbirlerine çok yakın oturan Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun arasındaki soğuk rüzgarlar alanda bulunan kameralara da yansıdı.
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