Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü ölümünün 86. Yıl dönümünde saygı, minnet ve şükranla anıyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucu Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sağlığının 1937 yılından itibaren bozulmaya başlamasının ardından 10 Kasım 1938 Perşembe günü saat 09.15’te İstanbul’da Dolmabahçe Sarayı’nda hayatını kaybeden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün naaşı, 16 Kasım günü Dolmabahçe Sarayı Tören Salonu’nda Katafalka konuldu. İstanbul halkı, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün naaşının önünden saygı ile geçti..

..Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün cenazesi o günde Ankara Etnografya Müzesi’nde 15 yıl tutulduktan sonra 15 Kasım 1953 tarihinde Anıtkabir’in inşasının tamamlanmasıyla cenazesi Ankara-Anıtkabir’e nakledilmiştir.

..Ulu Önder Gazi Mustafa Atatürk’ü saygı ile andığımız bu günde Mustafa Kemal Atatürk’ü en güzel ve en iyi en doğru yine Atatürk’ün kendi sözlerinden öğrenebiliriz.

Mareşal Gazi Mustafa Kemal Atatürk: “ İki Mustafa Kemal Vardır: Biri Ben; Et ve Kemik, Geçici Mustafa Kemal.. İkinci Mustafa Kemal, Onu ‘Ben’ Kelimesi ile İfade Edemem; O, Ben Değil, Bizdir!.. O, Memleketin Her Köşesinde Yeni Fikir, Yeni Hayat ve Büyük Ülkü İçin Uğraşan ve Savaşçı Bir Topluluktur” demiştir..

..Mustafa Kemal Atatürk “Beni Görmek Demek, Mutlaka Yüzümü Görmek Demek Değildir. Benim Fikirlerimi, Benim Duygularımı Anlıyorsanız ve Hissediyorsanız Bu Kafidir” diyordu.

..Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, öyle bir devrim yapmış ki; bütün dünya ona hayran olmak ve gıpta etmekten başka bir çare bulamamıştır. Öyle ki; Krallar onun önünde eğilmiş, dünyanın her yerine heykelleri dikilmiştir.

..Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk “Milli Hudutlar Dahilinde Vatan Bir Bütündür, Hiçbir Kayıt ve Şart Altında Ayrılık Kabul Etmez” diyordu..

..“Atatürk Modern Türkiye’nin Kurucusu” kitabının yazarı A. Mango şöyle demektedir: “…Uygar insanların oluşturacağı evrensel bir toplumu ülkü edindiği için anti-emperyalistti. Her şeyden önce o bir kurucuydu, çağımızın en büyük ulus-yaratıcısıydı..”

..Mustafa Kemal Atatürk hakkında sivil ve askeri kaynaklar tarafından yazılan binlerce eser, açılan özel kütüphaneler, müzeler, arşivler, onun evrensel liderliğini kanıtlayan tarihi belgelerdir. Mustafa Kemal Atatürk, tarihin altın sayfalarında yer alan eşsiz bir önder ve örnek alınan bir devlet adamıdır..

..Ankara Etnografya Müzesi önündeki Atatürk Anıtı’nı yapan ünlü İtalyan Heykeltraş Pietro Canonico şöyle demiştir: “Mustafa Kemal Sade Ama Seçkin Bir Devlet Adamıdır”. Kaynak: Dr. Ufuk Akyol, Bütün Dünya , Başkent Üniversitesi Kültür Yayını, s.6, 1 Kasım 2018 , İstanbul

Atatürk hakkında sivil ve askeri kaynaklar tarafından yazılan binlerce eser vardır. Atatürk’le ilgili açılan kütüphaneler, müzeler ve arşivler vardır. Tüm bunlar Atatürk’ün evrensel liderliğini kanıtlayan tarihi belgelerdir..

..Atatürk, tarihin altın sayfalarında yer alan eşsiz bir önder ve örnek bir devlet adamıdır. Atatürk’ün doğumunun yüzüncü yılında UNESCO şu ifadelerle 1981 yılını “Atatürk Yılı” olarak ilan etmiştir:

“Atatürk uluslararası anlayış ve barış yolunda çaba harcayan üstün bir kişidir. Olağanüstü bir devrimcidir. Sömürgecilik ve emperyalizme karşı savaşan ilk önderdir. İnsan haklarına saygılı, dünya barışının öncüsüdür. İnsanlar arasında , dil, din ırk ve cinsiyet ayırımı gözetmeyen eşsiz bir devlet adamıdır.” Kaynak: Dr. Ufuk Akyol, Bütün Dünya, Başkent Üniversitesi Kültür Yayını, s.6-7, 1 Kasım 2018, İstanbul..

Sonuç olarak; Mustafa Kemal Atatürk’e karşı şükran borcumuzu ödemenin ve bağlılığımızı göstermenin en iyi yolu; eserlerini, düşüncelerini ve önderliğini, özüne ve sözüne uygun olarak anlamak ve düşüncelerine sahip çıkarak uygulamaktır..

Atatürk meşalesi sonsuza dek yanacak ve Türkiye Cumhuriyeti büyük Türk milletinin ellerinde ve omuzlarında, gönüllerinde sonsuza dek gelişecek ve yaşayacaktır.. YARIN DEVAM EDECEK..