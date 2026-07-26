23 Temmuz 2026 tarihli yerel yazılı basınımızda yer alan haberlere göre; KIBRIS TV’de katıldığı canlı yayında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman BM Genel Sekreteri Guterres’in Kıbrıs ziyaretinin ‘Veda Gezisi’, ya da ‘Sorun Çözüldü’ yaklaşımıyla ele alınamayacağını vurguladı ve de “Çözümün Konuşulacağı Noktada Değiliz” dedi.

Guterres’in görev süresinin sonuna yaklaşması nedeniyle Ada’ya bir “Veda Ziyareti” yapacağı yönündeki yorumları gerçekçi bulmadığını belirten Erhürman, diğer yandan ziyaretin Kıbrıs sorununun çözümünde her şeyin hazır olduğu anlamına da gelmediğini vurguladı..

..Guterres’in Kıbrıs’a geniş ve üst düzey bir heyetle geleceğine dikkat çeken Erhürman, ziyareti önemsizleştiren yaklaşımların BM Genel Sekreteri’nin ciddiyetle bağdaşmadığını ifade etti..

KKTC Cumhurbaşkanı sayın Tufan Erhürman şöyle konuştu: “Bir tarafta, ‘Genel Sekreter zaten yıl sonunda emekli oluyor, emekli olmadan önce bir veda ziyaretine geliyor’ yaklaşımı vardır. Diğer tarafta ise, ‘Madem Genel Sekreter Geliyor Bu İş Bitti, Her Şey Hazır ve Artık Çözüm İçin Geliyor” yaklaşımı bulunuyor. İkisi de yanlış. Sayın Guterres, ‘Görev Sürem Bitiyor , Gitmeden Önce Kıbrıs’a bir geziye ya da veda ziyaretine geleyim” diyecek bir kişi değildir..

..Bu yaklaşım Genel Sekreteri karikatürize eder. Konu edilen ziyareti kapsamlı çözümün hemen gerçekleşeceği anlamı şeklinde yorumlayanlar da doğru yaklaşmıyor. Zira henüz kapsamlı çözümün konuşulacağı müzakere masasına geçilmiş değildir” ..

..Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı sayın Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk tarafının yaklaşımında “Görüşme Masası” ile “Müzakere Masasının” birbirinden ayrıldığını söyleyerek, görüşme masasında Güven Yaratıcı Önlemler ile yeni bir sürecin metodolojisinin ele alınacağını, müzakere masasının ise Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümüne ilişkin başlıkların görüşüleceği aşama olduğunu anımsattı..

..KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, “Biz daha müzakere masasına yaklaşmış dahi değiliz. Şu anda görüşme masasında konuştuğumuz konular güven yaratıcı önlemler ve metodoloji meselesidir. Sayın Genel Sekreter’le New York’ta yaptığımız görüşmede de, pozisyonumuzda bir değişiklik yok” diye konuştu..

..BM Genel Sekreteri Guterres’in Kıbrıs Türk tarafının yaklaşımını bilerek Ada’ya geleceğini kaydeden KKTC Cumhurbaşkanı sayın Tufan Erhürman, BM heyetinde güven yaratıcı önlemler ve teknik komitelerle doğrudan bağlantılı isimlerin de yer almasının önemli olduğunu söyledi. Erhürman, teknik komitelerin eş başkanlarıyla görüşme planlanmasının, Güven yaratıcı önlemlerin BM’nin gündeminden düşmediğini gösterdiğini belirtti..

..Guterres’in programının kapsamlı olduğuna işaret eden Erhürman, Genel Sekreter’in kendisi ve Rum lider Nikos Hristodulidis ile ayrı ayrı görüşeceğini, ortak yemeğin ardından üçlü görüşme yapılmasının da planlandığını aktardı. Erhürman , “Genel Sekreter bu konuya uzunca bir süre ayırıyor..

..Güçlü ve geniş bir ekiple geliyor. Güneyde ve Kuzeyde görüşmeler yapacak. Bu da görev süresinin son gününe kadar Kıbrıs meselesine verdiği önemi gösteriyor. Biz de çözüm isteyen bir taraf olarak bunu önemsiyoruz ifadelerini kullandı..

..Ziyaretten güven yaratıcı önlemler konusunda somut sonuçlar çıkmasını arzuladıklarını belirten KKTC Cumhurbaşkanı sayın Erhürman, dört maddelik metodoloji konusunda da ortak bir nokta bulunup bulunamayacağının değerlendirilebileceğini söyledi..

..Yeni bir 5+1 toplantısının gündeme gelip gelmeyeceğine ilişkin soruyu da yanıtlayan KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, böyle bir toplantıya ön koşulla yaklaşmadıklarını, ancak toplantının anlamlı sonuçlar üretebilecek bir zemine sahip olması gerektiğini vurguladı. KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, şunları kaydetti: “Biz 5+1 olsun diye 5+1 istemiyoruz. Eğer 5+1 olacaksa önceden en azından belli konularda bir uzlaşının açıklanabileceğini bilmeliyiz.

..Sayın Hristodulidis’in yaptığı gibi Genel Sekreter gelmeden kırmızı çizgiler çizmeyi tercih etmem.. Bunun doğru bir diplomasi olduğunu da düşünmem Ortamın ne doğuracağına bakacağız”..

..Ada’daki temel muhatapların Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum liderlikleri olduğunu vurgulayan Erhürman, garantör ülkelerin de kendilerini ilgilendiren konularda sürece dahil olabileceğini söyledi..

..Cumhurbaşkanı Erhürman, 5+1 formatının Kıbrıs Türk ve Rum taraflarının doğrudan diyaloğunu ikinci plana iterek Türkiye ile Rum yönetiminin karşı karşıya getirildiği bir zemine dönüştürülmemesi gerektiğini belirterek, Rum liderin böyle bir yaklaşım içinde olduğunu anlattı..

..Adadaki muhataplar bellidir; Kıbrıs Türk liderliği ve Kıbrıs Rum liderliği” diyen Erhürman, iki tarafın Lefkoşa’da birçok sorunu birlikte çözebileceğini, garantörleri ilgilendiren konular bulunması halinde 5+1’in anlam kazanacağını kaydetti..

..Kıbrıs Türk tarafının üç aşamalı bir yaklaşım ortaya koyduğunu belirten Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erhürman, ilk aşamada güven yaratıcı önlemlerin ikinci aşamada müzakere metodolojisinin ardından kapsamlı çözüm müzakerelerinin gündeme gelmesi gerektiğini söyledi. YARIN DEVAM EDECEK