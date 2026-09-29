28 Eylül 2026 tarihli yerel yazılı basınımızda yer alan haberlere göre; KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurul çalışmaları kapsamında New York’ta düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Dışişleri bakanları Konseyi Gayrı Resmi Toplantısı’nda yaptığı konuşmada ; KKTC’nin Kıbrıs meselesinde iki devletin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsüne dayalı bir antlaşmaya varılması konusundaki kararlılığını sürdürdüğünü vurgulayarak “Yani başka bir değişle tek ada, iki devlet demek istiyoruz” dedi..

..Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Ertuğruloğlu, EİT üyesi kardeş ülkelere çağrıda bulunarak, Kıbrıs Türk halkına uygulanan haksız ve insanlık dışı izolasyonların kaldırılması ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin uluslararası formlarda hak ettiği yeri alabilmesi için öncülük etmelerini ve cesur adımlar atmalarını istedi..

..Ertuğruloğlu, EİT Genel Sekreteri Büyükelçi Asad Majeed Khan’a ve EİT sekreteryası’na Kıbrıs Türk halkına verdikleri destek ve gösterdikleri dayanışma ile bölgesel zorluklara rağmen toplantının düzenlenmesindeki emekleri için teşekkür etti..

..KKTC’nin, 2012 yılından bu yana EİT’de gözlemci üye olduğunu, teşkilatın faaliyet ve çalışmalarına katkı sağlamak adına her türlü gayreti kararlılıkla sürdürdüğünü kaydeden Tahsin Ertuğruloğlu, gözlemci statüsünün 3 yıl daha uzatılmasından duyduğu memnuniyeti belirterek, yürütülen EİT reformları kapsamında gözlemci üyelerin teşkilat bünyesindeki statülerinin kalıcı hale getirilmesini temenni etti..

..Ticaret, ulaştırma ve bağlanabilirlik, enerji turizm ekonomik büyüme ve verimliliğin yanı sıra sosyal refah ve çevre” başlıklı EİT 2025 Vizyonu’nun , teşkilat üyeleri arasındaki temel iş birliği alanlarını ortaya koyduğunu belirten Ertuğruloğlu, KKTC’nin EİT 2025 doğrultusundaki etkinliklere ev sahipliği yaptığını hatırlatarak, “EİT 2025 etkinlik takvimi doğrultusunda KKTC’de düzenlenen ‘Ekonomik İşbirliği Teşkilatı İkinci Tur Operatörleri Forumu” gibi pek çok başarılı EİT etkinliğine ortak ev sahipliği yaptık” dedi..

..Ertuğruloğlu , Yüksek Öğretimin KKTC ekonomisi için taşıdığı öneme değinerek , yüksek öğretimin KKTC ekonomisi için taşıdığı öneme değinerek , yüksek öğretimin KKTC ekonomisi için taşıdığı öneme değinerek, yüksek öğretimin , EİT üyesi ülkelerle işbirliği için önemli bir alan olduğunu ifade etti..

..Ertuğruloğlu, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti , geçmiş yıllarda EİT ülkelerden gelen öğrencilere üniversitelerimizde öğrenim görmeleri için burslar tahsis etmiştir” diye konuştu.. Konuşmasında Kıbrıs meselesindeki son siyasi gelişmelerle ilgili bilgi de veren Tahsin Ertuğruloğlu, Ada’da iki farklı milliyet, dil ve dine sahip, kendi toprakları ve kendi vatandaşları üzerince egemen iki halkın bulunduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

Ada’da iki farklı milliyet, dil ve dine sahip , her biri kendi toprakları ve kendi vatandaşları üzerinde egemenliği olan iki halkın varlığı inkar edilemez bir gerçektir.

..Bu nedenle, uluslararası toplumun Kıbrıs Türk halkının müktesep haklarını, yani devletlerinin egemen eşitliğini ve eşit uluslararası statüsünü tanımasının , adadaki iki devleti uygulamada eşit zemine oturtmasının zamanı çoktan gelmiştir..

KKTC , iki devletin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsüne dayalı bir anlaşmaya varılması konusundaki kararlılığını sürdürmektedir. Yani başka bir değişle , tek ada, iki devlet demek istiyoruz..

..Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti’nin sarsılmaz desteğiyle , ülkemize ve halkımıza uygulanan insanlık dışı izolasyonun sonlandırılmasına yönelik cesur adımlar atmalarını bekliyoruz..

..Bu vesileyle EİT üye devletlerine Kıbrıs Türk halkının uluslararası forumlarda hak ettiği yeri alabilmesi amacıyla meşru beklentilerini desteklemekte öncülük etmeleri için çağrıda bulunuyorum” dedi.

Sonuç olarak; Kıbrıs Türk halkına düşen görev; birlik ve beraberlik içinde hareket ederek, temellerinde Mücahit halkımızın, Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) mensuplarının, kahraman Mehmetçiklerimizin canı ve kanı olan bağımsız ve egemen devletimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini yaşatmak ve tanınmasını sağlamaktır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sen Çok Yaşa..