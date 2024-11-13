En baştan alalım. UBP ’nin tam 14 turda nerdeyse 4 vekilini harcayarak başkan seçememesi tamamen kendi ayıbı ve krizin ana sebebidir.

Çift mühürlü seçim ise ayıbın kralı oldu.

Adıyaman yolunda bir şeyler oldu , ”konu hâlledildi” derken kaosun ayak sesleri resmen duyulmaya başlandı. Resmi gazetede hiç beklenmedik şekilde seçimin geçerli olduğu yayımlandı.

Ne ilginçtir bu arada memleketin önde gelen hukukçularının verdiği sese hiç kulak asılmadı.

Sonrasında CTP 8’nci oturumun devam ettiği başkanlık seçiminin tamamlanmadığını savundu. UBP ise 9’uncu oturuma geçildiği konusunda diretti. Bir gün CTP ertesi gün UBP erken gelerek kürsüyü zapt etti. Ertelemeler başladı.

Sonrasında, benim kanaatimce UBP yönetimi zamana oynadı. Kamu oyunda oluşan aleyhine havayı düzeltebilmek adına zaman içinde CTP ‘nin hata yapmasını bekledi. CTP kendinden emindi ama hatayı bireysel olarak Doğuş Derya yaptı. Artan tansiyonun etkisinde kalıp UBP’ye kaç haftadır beklediği fırsatı veren bir davranışı

gerçekleştirdi.

UBP'liler şimdilerde mağduru oynuyorlar. Ama bu onları çok kısa bir süre için rahatlatır. Kamuoyu kısa zamanda fabrika ayarlarına geri döner.

Benim merak ettiğim bu süreçte CTP’nin neden Anayasa Mahkemesine başvurmadığıdır. . Her ne kadar “başkanlık ve divan seçimleri sonuçları üzerinden mahkemeye götürülemez” deniliyorsa da “usul üzerinden “ götürülmesi mümkün gibi görünmektedir. Bahsettiğim “usul” konusu hukukçulara danışıla bilinir.

CTP yönetimi bu konuda ne düşünüyor bilmiyorum ama ben kişi olarak bu dönemde sadece YDP’nin gerçekten seçime hazır olduğuna inananlardanım. Arıklı kendinden bu kadar emin olmasa “gelin hep beraber istifa edelim ve seçime gidelim restini çekemezdi. Evet rest dedim çünkü bunun bir blöf olmadığına inanıyorum. Tabi bunun ispatlanması için CTP nin bu teklifi kabul etmesi gerekiyor ki, çok dikkate alındığından emin değilim. Bu gün saat 11.00 de Sn Arıklı ne diyecek bilemem ama benim fikrim kolay değişmez

Son sözüm Tufan Hoca’yla ilgili. Yani Tanrı nasıl bir sabır vermiş ki bir aydır tvlerden meclis kürsüsünden, ilk okul çocuklarına anlatır gibi süreci en gerçekçi şekilde hep başından başlayarak anlatabiliyor. O anlatmadan yorulmadı biz anlayarak dinlemekten yorulduk. Ha karşısında iktidar kanadı anlamamazlık inadını sürdürdü de mi motive oldu artık size bırakıyorum.

Biz usandık…