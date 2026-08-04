1 Ağustos 2026 tarihli yerel yazılı basınımıza yansıyan haberlere göre Ankara’da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşen KKTC Başbakanı Ünal Üstel “İki Devletli Çözüm Modelinden Geri Adım Atılmayacağını” açıkladı.

Ankara’ya günü birlik bir çalışma ziyareti gerçekleştiren KKTC Başkanı Ünal Üstel, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile kapsamlı ve verimli bir görüşme yaptıklarını açıkladı. Üstel, Kıbrıs meselesine ilişkin ortak politikanın bir kez daha teyit edildiğini belirterek “İki Devletli Çözüm modelinden geri adım atılmayacağını , Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Egemen Eşitliği ile Eşit Uluslararası Statüsünün kabulünden başka bir çözüm yolunun bulunmadığını” dile getirdi..

..Bugüne kadar defalarca denenmiş ve tüketilmiş Federasyon çözüm modelinin, zamanın ruhu ve Ada’daki mevcut gerçeklerle bağdaşmadığının da görüşmede bir kez daha ifade edildiğini vurgulayan KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan ile ekonomiden turizme , enerjiden yatırım ortamına kadar birçok başlığın ele alındığını kaydetti..

..Başbakan Ünal Üstel, Ankara’da Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile kapsamlı ve verimli bir görüşme yaptı..

..Görüşmede, Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin Kıbrıs meselesine ilişkin ortak politikası bir kez daha teyit edildi. İki devletli çözüm modelinden geri adım atılmayacağı , Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin egemen eşitliği ile eşit uluslararası statüsünün kabulünden başka bir çözüm yolunun bulunmadığı vurgulandı..

..Bugüne kadar defalarca denenmiş ve tüketilmiş federasyon çözüm modelinin, zamanın ruhu ve Ada’daki mevcut gerçeklerle bağdaşmadığını da görüşmede bir kez daha ifade edildi. Görüşmede ayrıca ekonomiden turizme , enerjiden yatırım ortamına kadar birçok başlık ele alındı..

..Özellikle Asrın Projesi olan Su Temin Projesi’nin ardından, Kıbrıs Türk halkına kesintisiz ve çevre dostu enerji arzı sağlayacak Türkiye’den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne doğalgaz tedariki konusunda yürütülen çalışmalar ayrıntılı şekilde değerlendirildi..

..Çalışmalar hali hazırda başlayan bu stratejik projenin en kısa sürede hayata geçirilmesine yönelik süreç ele alındı..

..Turizm alanında ise ulaşımdan kaynaklanan sorunların giderilmesi, farklı destinasyonlardan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne turist akışının artırılması ve sektörün rekabet gücünün yükseltilmesine yönelik değerlendirmeler yapıldı..

..Görüşmede ayrıca Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Kıbrıs Türk emlakçıları ve mühendislerine yönelik hukuka siyasallaştıran uygulamaları da ele alındı. Bu çerçevede , gerekli yasal düzenlemeler ile birlikte atılabilecek diğer ortak adımlar değerlendirildi..

..Emlak ve inşaat sektörlerinin güçlendirilmesine yönelik olarak ilgili yasalarda yapılabilecek değişiklikler dahil olmak üzere farklı seçenekler üzerinde duruldu. Başbakan Ünal üstel ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan görüşmesinde ayrıca , Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin mülkiyet iddiaları üzerinden Kıbrıs Türk halkına ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisine yönelik hasmane tutumuna karşı alınacak yasal ve idari tedbirler de kapsamlı şekilde değerlendirildi. Yunanistan'ın bağımsızlığını kazandıktan sonra "Megali-İdea" (Büyük Ülkü) vizyonu doğrultusunda sınırlarını genişletmek ve Anadolu topraklarını işgal etmek istemesi, tarihi süreçle tamamen örtüşen doğru bir tespittir.

Gerilere dönüp bakacak olursak; Crans-Montana’da yapılan 5+1 Konferansının sonuçsuz kalmasının ardından, taraflar arasında resmi müzakereleri başlatabilecek ortak bir zemin bulunmadığının Genel Sekreter tarafından birçok kez dile getirildiği hatırlatılan açıklamada, “Bu durumu değiştiren somut bir gelişme ortaya çıkmamışken, Rum tarafının değişmez üstünlük arayışı nedeniyle Kıbrıs şartlarına uygunsuzluğu kanıtlanmış modellerin farklı isimler, geçiş formülleri veya yeni diplomatik girişimler altında yeniden gündeme getirilmesinin çözüm üretmeyeceği açıktır” denildi.

Şu bir gerçek ki; dün olduğu gibi bugün de Rum-Yunan ikilisi Kıbrıs’ta olası bir siyasi çözümle birlikte Enosis’e giden yolu açmayı hedefliyor. Kıbrıs Türk halkı; asla ve asla bu oyuna gelmeyecektir.

1 Ağustos 2026 tarihli yerel yazılı basınımızda yer alan haberlere göre; Ankara’da Dışişleri bakanı Hakan Fidan ile görüşen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel bir kez daha “İki Devletli Çözüm Modelinden Geri Adım Atılmayacağını” dile getirdi.

Sonuç olarak; Kıbrıs Türk halkına düşen görev birlik ve beraberlik içinde hareket ederek bağımsız ve egemen devletimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini yaşatmak ve tanınmasını sağlamaktır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sen Çok Yaşa..